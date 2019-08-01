01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan tarihi, eski, sahipsiz mezarların kırılarak kaldırıldığı, yerlerinin yeni gömü için hazırlandığı iddiaları üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilerek konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA'nın haberine göre, Eyüpsultan ilçesinde Pierre Loti tepesinde bulunan ve içinde çok sayıda tarihi mezarın bulunduğu Eyüpsultan Mezarlığı'nda eski ve sahipsiz kalmış mezarların yok edilip yerlerine yenilerinin yapıldığına yönelik sosyal medyada çok sayıda iddia yer aldı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da TBMM'de soru önergesi vererek durumun araştırılmasını istedi.
'KIRILARAK KALDIRILDIĞI GÖZLENMEKTEDİR'
Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından inceleme talimatı verildi ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilerek iddialar incelemeye alındı. İncelemeler devam ederken konuyla ilgili görüşüne başvurulan İBB Basın Koordinatörlüğü üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Son günlerde İstanbul Eyüp İlçesinde bulunan tarihi mezarlıkta meydana geldiği görülen tarihi mezar tahribatı kamuoyu tarafından takip edilmektedir. Söz konusu mezarlık Eyüp ilçesi 41 ada 1 parselde bulunmakta olup, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Bu alanda meydana gelen vakıa, kamuoyunda sehven Derviş Sırrı mezarı olarak bilinen mezarın yakın zaman önce sağlam bir şekilde ayakta iken kısa süre içinde kırılarak kaldırıldığı, mezar yerinin yeni gömü için hazırlandığı, tarihi mezar taşının kırılmış parçalarının ise mezarlık içinde başka bir yere atıldığı şeklinde gözlenmektedir.
TARİHİ MEZARLARIN KORUNMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR
İstanbul tarihi mezarlıkları her şeyden önce İstanbul'un hafızası niteliğindedir. İstanbul tarihinin en büyük kanıtları olan, bu şehrin tarihine ve kimliğine yön vermiş şahısların tarihi kanıtları olmalarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal anlamda da büyük değer taşıyan tarihi mezarların korunması İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından büyük önem taşımaktadır.
İstanbul tarihi ve kültürü ile korunması gereken bir açık müze ise, bu müzenin en önemli eserlerinin başında tarihi mezarlıklar gelmektedir. Bu hassasiyetle, koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda bulunan tarihi mezarların son günlerde gündem olmuş örnekleri dışında da Eyüp, Aşiyan, Kozlu, Seyyid Nizam, Edirnekapı, Zincirlikuyu mezarlıklarında meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkâr sonuçları üzerine Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!