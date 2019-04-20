İmamoğlu: “Karalar, Adana usulü cesaret verdi”

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini tebrik ziyaretine gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i makamında kabul etti.

Ziyareti nedeniyle Karalar’a teşekkür eden İmamoğlu şunları söyledi:

“Bize çok katkı sundu. Arada telefon açtı, moral verdi. Türkiye'nin birinci sıra plakasına sahip Adana'ya gerçekten birinci sıra belediye başkanı seçildi. Yolu açık olsun. Muhtemelen önümüzdeki hafta genel başkanımızın önderliğinde bir araya geleceğiz. Çok başka bir dönemi başlatma niyetindeyiz. Başka dönemden kastım şu. Birbirine katkı sunan fayda veren ve bunu sadece kendi içinde bırakmayan aynı zamanda başka istekli belediyelere de bunu aktarabilen, başka siyasi partilere mensup belediyelere de bunu aktarabilen, bu işe bir Türkiye meselesi olarak bakan, yerel yönetimler iyi olursa, başarı olursa, demokrasi ve huzur olursa Türkiye'de aynı şeyler daha yüksek derecede hissedilir.”

“İSTANBUL BENİM”

Karalar ise yaptığı konuşmada İmamoğlu’nun ilk günden itibaren duruşunun “İstanbul benim duruşu” olduğunu söyledi.

Bütün imkansızlıklara rağmen başarılı olacaklarını savunan Karalar şunları söyledi:

“Türkiye'de bir sürü iyi işler yapacağını vaat eden CHP bir türlü iktidar olamıyor. Yapıp yapmayacağı konusunda vatandaşların tereddütleri vardı. Biz belediye başkanları olarak söylediklerimizin tamamını yapacağız. Yapılabilirliğini vatandaşa göstereceğiz. İnşallah bu dönem çok daha başka bir dönem olacak”.

Ziyaret sırasında İmamoğlu Pazar günü, Maltepe’de yapılacak olan “İstanbul’a yeni bir başlangıç buluşması” için İETT otobüsü tahsis etmediklerini söyledi.

Karalar da ayrıca, Adana’nın İmamoğlu ilçesini 1989 yılından beri kazanamadıklarını, Ekrem İmamoğlu’nun adına atıf yaparak “İsmiyle götürdük orayı”

Ekrem İmamoğlu Adana’ya gittiğinde İmamoğlu’nu da ziyaret edeceğini söyledi.