"İmamoğlu İnşaat'ın malvarlığı" soru önergesi reddedildi

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Cemil Keskin, "Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, daha önce konkordato ilan eden ve iflas aşamasına gelen iş insanı Ali Nuhoğlu, 2021 yılında kurduğu Güllüce Tarımcılık AŞ aracılığıyla Emirgan'da 3 adet lüks villayı satın almış, ardından bu şirketi ve taşınmazları Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu AŞ'ye yalnızca 15 milyon liraya devretmiştir." dedi.

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İSTCON AŞ'nin, KİPTAŞ'tan 2,1 milyar liralık büyük bir kamu ihalesi aldığını ifade eden Keskin, "Bu ihaleye ilişkin bilgileri ne zaman açıklayacaksınız? Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu İSTCON AŞ'nin KİPTAŞ'tan aldığı 2,1 milyar lira tutarındaki ihalenin yapım şekli, içeriği, kapsamı, ihaleye katılanlar, yaklaşık maliyet, verilen teklifler konusunda sorularımızın cevaplandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu. Soru önergesi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

REKLAM NAYLON FATURA İDDİALARINA İLİŞKİN SORU ÖNERGESİ AK Parti'li Meclis Üyesi Aykut Arıkbuğa, "İBB ile bağlantılı bazı şirketler aracılığıyla naylon fatura düzenlendiği, kamu kaynaklarının usulsüz biçimde aktarıldığı, bu yolla kara para aklandığı ve siyasi faaliyetlerin finanse edildiği yönünde ciddi iddialar kamuoyuna yansımıştır." dedi. Soru önergesine değinen Arıkbuğa, "İBB ve iştiraklerinin Advertcity adlı şirkete verdiği ihalelerin toplam bedeli nedir? Hangi tarihlerde, hangi işler verilmiştir? Bu şirket veya bağlı firmalara yapılan ödemeler karşılığında sunulan hizmetlerin içeriği nedir? Reklam hizmetleri fiilen sunulmuş mudur? Hüseyin Köksal, Murat Kapki ve Servet Yıldırım'ın bu ticari ilişkilerdeki rolleri ve belediye ile resmi bağları nedir? Söz konusu iddialar hakkında herhangi bir müfettiş görevlendirilmiş midir?" sorularını yöneltti. Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. İMAMOĞLU İNŞAAT'IN 3 YILDA 117 TAŞINMAZ EDİNMESİ SORULDU AK Parti'li Meclis Üyesi Ercan Döner, "İmamoğlu İnşaat'ın 3 yılda 117 taşınmaz edinmesi ve açıklanamayan kaynaklar ile ilgili olarak kamuoyuna ciddi iddialar yansımıştır." dedi. Bu konuyla ilgili soru önergesi veren Döner, "Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, bu taşınmazların ediniminde kullanılan fonların kamu kaynakları veya belediye iştirakleri üzerinden aktarıldığına dair bir denetim yapılmış mıdır? Şirketin sahibi ya da yöneticileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri arasında doğrudan ya da dolaylı bir ticari ilişki mevcut mudur?" sorularını sordu.

Soru önergesi üzerinde Mecliste kısa süreli tartışma yaşandı. Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi CHP'li Meclis üyelerin oylarıyla reddedildi. İHALELERDEKİ USULSÜZLÜK İDDİALARINA İLİŞKİN SORU ÖNERGELERİ REDDEDİLDİ İBB Meclisinde, İBB ve iştirak şirketleri Medya AŞ ile Kültür AŞ üzerinden gerçekleştirilen ihalelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergeleri, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz, toplantıda, İBB'deki ihalelerle ilgili soru önergesi vermek üzere söz aldı. Karadeniz, "Kamu ihaleleriyle ilişkili firmalardan usulsüz yollarla rüşvet alındığı, bu sistematik tahsilat faaliyetinin Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden bazı isimler üzerinden yürütüldüğü yönünde kamuoyuna ciddi iddialar yansımıştır." ifadelerini kullandı. Soru önergesinden bahseden Karadeniz, şöyle konuştu: "Bu çerçevede Fatih Keleş'in, İBB Spor Kulübü Başkanlığı döneminde yönettiği bütçenin büyüklüğü nedir? Bu bütçelerle yapılan işlemler kamuya açık mıdır? Keleş'in kamuoyuna yansıyan para sayma görüntüleriyle ilgili olarak belediye içinde herhangi bir iç soruşturma yapılmış mıdır? Adem Soytekin'e ait şirketlerin 2020-2024 yılları arasında İBB'den aldığı ihalelerin sayısı ve toplam tutarı nedir? İBB kaynaklarının taşınmaz devri yoluyla bu kişilere aktarıldığına dair herhangi bir resmi inceleme veya denetim süreci başlatılmış mıdır?"

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, "Burada kasten arkadaşlarımıza, Ekrem Başkanımıza suç isnat edecek şekilde, açıkça suç işleyen soru önergesi veriliyor. 'Fatih Keleş'in para sayma görüntüleri.', bu iftiradır, suç isnadıdır. Ortada hiçbir şey olmadığı halde sırf sosyal medyada paylaşmak ve algı oluşturmak için soru önergesi vermek suçtur. Belediye Kanunu'nda, meclis üyelerinin denetim hakları içerisinde 'soru önergesi' de der ama soru önergesi nedir? Belediyenin faaliyetleriyle ilgilidir. 'Şu iş nasıl yapıldı?' 'Belediye buraya yolu yaptı mı?' Belediyenin çalışmalarıyla ilgili soru önergesi verirsiniz. AK Parti grubunun verdiği soru önergeleri, sosyal medyada dolaşan birtakım yandaş medyanın nereden bulduğu bilinmeyen iddialarından oluşuyor." diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ise şunları kaydetti: "Bu Mecliste neleri tartıştık. '128 milyar dolar nerede?' pankartları açtınız değil mi? 'Beşli çeteler, ihaleler, yol.' dediniz. Peki siz bu insanlara suçlamalar yapmıyor muydunuz? Kaldı ki hastane, yol yapan bu insanlar hakkında 'hırsız' diyen kimdi? Sizin siyasetinizin temeli bu değil miydi? Kaldı ki bu insanlar hakkında açılmış herhangi bir soruşturma ve dava da yoktu. Şimdi burada soru sorduğumuz her husus İBB, İBB Başkanı ve belediye kaynaklarıyla ilgili hususlar. Burada bir suçlama yok, kimseyi mahkum etmek yok. Bu iddiaların araştırılması gerektiğini söylüyoruz."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. MEDYA AŞ VE KÜLTÜR AŞ İHALELERİNDEKİ İDDİALARLA İLGİLİ SORU ÖNERGESİNE DE RET Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız ise İBB iştirak şirketleri Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden gerçekleştirilen açık hava reklam ihalelerinde kamuoyuna yansıyan iddialara göre yaklaşık 8 milyar lira tutarında kayıt dışı gelir elde edildiğini söyledi. Yıldız, "Bu gelir, naylon fatura ve paravan şirketler aracılığıyla aklanarak, belirli kişi ve yapılara aktarılmıştır. Bu sürecin organize bir şekilde yürütüldüğü ve kamu zararı oluşturduğu yönünde somut beyanlar ve bulgular çerçevesinde ileri sürülen iddialar neticesinde 2020–2024 yılları arasında İBB iştirakleri Medya AŞ, Kültür AŞ ve Reklam AŞ üzerinden yürütülen açık hava reklam ihalelerinin toplam bedeli nedir?" diye sordu. Reklam alanlarının fiili kullanım sayısı ile sözleşmelerde belirtilen sayı arasında bir fark tespit edilip edilmediğini de soran Yıldız, "Bu farktan kaynaklı kamu zararı hesaplanmış mıdır? Söz konusu ihalelerde görev almış kişiler ile BVA Medya, Urban Medya, Panoffect, Gençpopülistmedya, 3. Mecra, Kentvizyon ve Vizyonkent gibi firmaların sahipleri arasında doğrudan veya dolaylı bir çıkar ilişkisi tespit edilmiş midir?" sorularını yöneltti.

Soru önergesi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. RUMELİHİSARI'NDAKİ LOJMANLAR HAKKINDAKİ İDDİALARA İLİŞKİN SORU ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ AK Parti'li Meclis Üyesi Yusuf Saltık, Rumelihisarı lojmanları üzerinden yapılan usulsüz tahsis ve satış iddialarına ilişkin soru önergesi vermek üzere söz aldı. Saltık, "Rumelihisarı'nda yer alan İBB mülkiyetindeki lojmanların toplam sayısı ve tapu bilgileri nedir? Bu lojmanlardan kaçı son 5 yıl içinde satılmıştır? Satışı yapılan taşınmazlar kimlere, hangi yöntemle ve hangi bedel üzerinden devredilmiştir? Bu satışlarda açık ihale yöntemi uygulanmış mıdır? Lojmanların tahsisi yapılan kişiler kimlerdir? Bu kişilerin belediye veya iştiraklerle bağlantısı nedir? Yapılan satış işlemlerinde oluşan kamu zararı hakkında bir inceleme veya denetim yapılmış mıdır? Bu taşınmazların düşük bedelle el değiştirmesiyle elde edilen haksız kazançların kamuya iadesi için bir süreç başlatılmış mıdır?" sorularını yöneltti. Önerge üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, soru önergesi yorum içermediği ve herhangi bir isnatta bulunulmadığı gerekçesiyle "kabul" oyu vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Meclis'te yapılan oylamada soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. "İSTANBUL SENİN" UYGULAMASINDAKİ KİŞİSEL VERİLERİN SATILDIĞI İDDİASI AK Parti'li Meclis Üyesi Muharrem Balık, İBB'ye ait "İstanbul Senin" mobil uygulamasında kullanıcılara ait kişisel verilen firmalara satıldığı iddiasına ilişkin soru önergesi verdi. Balık, "16 milyon kullanıcıya ait kişisel verilerin, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yönettiği Reklam İstanbul isimli şirket aracılığıyla reklam ve pazarlama firmalarına satıldığı iddia edilmiştir. Verilerin kullanıcı rızası olmadan üçüncü taraflarla paylaşılması, kişisel verilerin korunmasına dair temel ilkelerin ihlal edildiği şüphesini doğurmuştur. Konuya ilişkin çeşitli ses kayıtlarının da kamuoyuna yansıması, iddiaların ciddiyetini artırmaktadır." ifadelerini kullandı. "İstanbul Senin uygulamasında toplanan verilerin reklam şirketlerine satıldığı iddiası hakkında İBB tarafından başlatılmış herhangi bir iç denetim ya da soruşturma mevcut mudur?" sorusunu soran Balık, "Kullanıcıların kişisel verileri, İBB veya iştirakleri tarafından üçüncü taraflarla paylaşılmış mıdır? Paylaşıldıysa hangi hukuki zemine dayandırılmıştır? Uygulamada kayıtlı verilerin güvenliği, gizliliği ve depolanmasıyla ilgili teknik ve hukuki tedbirler nelerdir? KVKK yükümlülüklerine uygunluk denetimi yapılmış mıdır?" sorularını yöneltti.

CHP Grup Sözcüsü Özcan, "İstanbul Senin" uygulamasını 3,5 milyon kişinin kullandığını söyleyerek, "Bu bilgiler, İBB bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinin kamu hizmetlerine dair bilgilendirme ve planlaması amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında da kullanılmamaktadır." dedi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.