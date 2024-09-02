İlyas Salman'dan 'öldü' iddiaisına tepki

İlyas Salman; "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar. #NarinÇocuk" ifadelerini kullandı.