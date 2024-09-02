İlyas Salman'dan 'öldü' iddiaisına tepki
Oyuncu İlyas Salman, kendisi hakkında çıkan 'öldü' iddialarına, 13 gündür kayıp olan Narin Güran'ı hatırlatarak tepki gösterdi
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Sosyal medyada kendisi hakkında sürekli 'öldü' iddiaları ortaya atılan İlyas Salman, isyan etti.
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İlyas Salman, Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ı hatırlatarak tepki gösterdi.
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İlyas Salman; "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar. #NarinÇocuk" ifadelerini kullandı.
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