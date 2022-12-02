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Maruz kalan ne yapmalı? ILO Türkiye Ofisi'nden çalışanlara mobbing rehberi

Uluslararası Çalışma Ofisi (ILO) Türkiye Örgütü, iş yerinde mobbing yani psikolojik şiddetle ilgili bir rehber hazırladı. Bu rehbere göre çalışanın devamlı sözünü kesmek bir mobbing sayılabilir. Aynı zamanda yöneticiler de mobbinge maruz kalabiliyor. Peki mobbinge maruz kalan çalışan ne yapmalı? Uzay Kesmen'in haberi..

Giriş: 02.12.2022 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
ILO Türkiye Ofisi'nden çalışanlara mobbing rehberi
ILO Türkiye Ofisi'nden çalışanlara mobbing rehberi
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Uzun yıllardan bu yana tartışılan mobbing kavramı için Uluslararası Çalışma Ofisi Türkiye Örgütü, bir rehber hazırladı.

Rehbere göre hamileliğe engel olacak konuşmalar da, çalışanın sözlerinin devamlı kesilmesi de mobbing sayılabilir.

Habertürk'e konuşan Avukat Prof.Dr. Erdem Özdemir de, "Çok konuşulan ama gerçekte kanıtlaması, ortaya koyması zor bir kavram mobbing" ifadelerini kullandı.

Özdemir şöyle devam etti: "Örneğin insanın sosyal ilişkilerine yönelik saldırılar, çalışanın sistematik olarak dışlanması, örneğin toplantılara alınmaması, çalışana tehdit ve hakarette bulunulması. Mobbingten bahsedilebilmesi için davranışların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca davranışların belli bir sürece yayılması da lazım. Her yönetici ile çalışanın yaşadığı ihtilaf mobbing değildir. Çalışanın eğer gerçekten mobbinge uğruyorsa sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceğini biz kabul ediyoruz. Yine işverene karşı maddi veya manevi tazminat davası açabilir. Ancak tanıklar çok büyük bir önem taşıyor. Yine yönetici ile çalışan arasında yazışmalar, tatbikat açısından çok büyük bir önem taşıyor."

Rehbere bu linkten ulaşılabilir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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