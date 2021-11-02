Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıkladığı 16-22 Ekim il bazında Covid-19 vaka sayıları araştırılıyor. İşte 2 haftada bir güncellenen Türkiye koronavirüs risk haritası...

16-22 EKİM HAFTALIK VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "16-22 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

BU İLLERE DİKKAT!

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.