13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada panik yaşanırken, ülkemizde de önlemler alınmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın okulların ve üniversitelerin tatil haberine yönelik açıklamalar yaptı. Peki okullar kaç gün tatil edildi? Tatil ne zaman başlayacak?
OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL?
İlk orta ve lise okulları 16 Mart’tan itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ardından da uzaktan eğitim olacaktır.
ÜNİVERSİTELER KAÇ GÜN TATİL İLAN EDİLDİ?
Üniversitelerimizle ilgili 16 Mart tarihinden itibaren üniversitelerimiz 3 hafta tatil edilecektir.
İNTERNET VE TRT EKRANLARINDA EĞİTİM DESTEĞİ SUNULACAK
Sağlık Bakanlığının salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirleri ile tüm dünyaya örnek olan Türkiye’nin, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sitemi ile de model ülke olmaya hazırlandığını belirten Selçuk, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
İki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde dinlenerek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır.
Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitim ile sürmesini sağlayacak.
İlk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak eğitim bilişim ağı ile internet üzerinden ve TRT ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacaktır.
Bununla ilgili olarak hangi teknoloji ile hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir alt yapı hazırladık. Tüm alt yapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Elazığ depremi sonrasın uyguladığımız bu sistematiği şimdi uzaktan eğitim yoluyla bu tatil döneminde devam ettireceğiz.
“Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır.
UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?
Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.
Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.
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