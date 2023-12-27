İlkin Aydın anlaşmasının detaylarına Habertürk ulaştı!

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda İlkin Aydın sevinci yaşanıyor. Adı VakıfBank'la anılan ve transferine yönelik iddialar bulunan milli voleybolcu, 17 yaşında geldiği Galatasaray'a iki yıllık imza attı! Sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren bu anlaşmanın detaylarına Habertürk ulaştı.

YENİ SÖZLEŞMEDE ÇIKIŞ OPSİYONU YOK Galatasaray ile daha önce çift taraflı opsiyon maddeli bir sözleşmesi bulunan İlkin, iki yıllık yeni bir mukaveleye imza atarken milli voleybolcunun yeni sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor. REKLAM

MAAŞI EŞDEĞER OYUNCULARIN SEVİYESİNE ÇEKİLDİ 2025'e kadar Galatasaray Daikin formasını terletecek İlkin Aydın'ın yıllık ücretinde de artışa gidildi. Gösterdiği performansla Milli Takım'ın da önemli parçalarından biri haline gelen İlkin'in yıllık ücretinin, kendisiyle eşdeğer voleybolcuların aldığı maaş seviyesine çekildiği belirtildi.

"İLKİN ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLI" Galatasaray'da Mehmet Cibara'yla birlikte voleyboldan sorumlu iki yönetim kurulu üyesinden biri olan Rıza Morova yaptığı açıklamada "İlkin yıllar önce Galatasaray'a gelen, uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyen, çok iyi bir Galatasaraylı. Türk voleybolunun önemli bir değeri. Sözleşme yenilenmesi tamamen kulübün voleyboldan sorumlu yöneticilerinin, başkanın ve yönetim kurulunun ürünü" ifadelerini kullandı. REKLAM

"BU TİP HABERLER, ERDEN TİMUR'U YIPRATMAK İÇİN ÇIKARILIYOR" Sözleşme uzatılmasının Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un devreye girmesi sonrasında gerçekleştiği iddialarına da yanıt veren Morova, "Bu iddialarla ilgili geçen gün yaptığım açıklamada da vurgu yaptığım gibi Erden Timur'la ilgili çıkan haberler, Erden Beyi de yıpratma maksadıyla üretilen haberler. Kendisi çok sevdiğim bir kardeşim, çok iyi bir Galatasaraylı. Yarın kötü bir sonuç alınması durumunda ismini yıpratma adına bu tip haberler çıkarılıyor. Bu haberler hem kulübü hem sporcuyu hem de Erden Timur'a zarar verir" dedi.

YENİ TRANSFERLER YOLDA Vodafone Sultanlar Ligi'nde yedinci sırada bulunan Galatasaray Daikin'de yeni transferler de yolda... Konuya ilişkin olarak konuşan Morova "Bu haftaya yetişmesi zor ama yeni transferi Ocak 2024'ün ilk haftası gibi resmen duyurabiliriz. Bir yandan bu sezonki kadromuzu güçlendirmek için çalışıyoruz ama asıl hedefimiz gelecek sezon için daha iddialı bir kadro kurmak. Şubat, mart ayı gibi yeni sezonun kadrosunu da şekillendirmeye başlarız" ifadelerini kullandı.