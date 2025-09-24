İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu nikâh şahitliği yaptı - Magazin haberleri

Ünlü çift; İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu, 4 yıldır devam eden mutlu birliktelik yaşıyor.

Sosyal medyada zaman zaman romantik paylaşımlarıyla gündeme gelen ikili, bu kez dostlarının özel günüyle dikkat çekti.

İlker Kaleli ve Sıla, müzisyen arkadaşları Güntaç Özdemir ile Ayşe Savut’un düğününde nikâh şahitliği yaptı.

Çift, yakın dostlarının en mutlu anına tanıklık ederek onları yalnız bırakmadı.

Nikâh sırasında duygusal anlar yaşayan Sıla’nın gözyaşlarına hâkim olamadığı da dikkatlerden kaçmadı.

