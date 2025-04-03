İlker İnanoğlu: Hem annemi hem babamı kaybettim - Magazin haberleri

İlker İnanoğlu: Hem annemi hem babamı kaybettim - Magazin haberleri

Türk sinemasının duayen ismi, 'Bay Sinema' olarak anılan Türker İnanoğlu, 87 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti. Usta yapımcının vefatının üzerinden bir yıl geçti.

REKLAM advertisement1 Babasının kaybıyla sarsılan İlker İnanoğlu, geçtiğimiz 21 Mart’ta annesi Filiz Akın’ı da kaybederek büyük bir acı yaşadı. Hem annesini hem de babasını toprağa veren İnanoğlu, Türker İnanoğlu’nun ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı.

REKLAM "AYNI YIL İÇİNDE HEM ANNEMİ HEM DE BABAMI KAYBETTİM" Ünlü oyuncu, "Bir yıl olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı yıl içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"ÖKSÜZLÜK BUYMUŞ MEĞERSE" İlker İnanoğlu, kısa bir süre önce annesi Filiz Akın’la birlikte bir fotoğraf paylaşarak, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Türker İnanoğlu ve Filiz Akın 1964 yılında evlendi. 1974 yılında boşandı.