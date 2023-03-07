'Bullseye' sergisi açıyor

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Çağdaş resmin genç temsilcilerinden İlkem Güneri, 'Bullseye' adını verdiği yeni kişisel sergisini RED art istanbul’da sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 2018'de Akdeniz Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olan ve 2021'de aynı üniversitede resim ana sanat dalı üzerine yüksek lisansını tamamlayan İlkem Güneri, 2020'den bu yana RED art istanbul bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel olguları ironik bir bakış açısıyla aktardığı resimlerinde çoğunlukla stilize edilmiş çizgi karakterleri figür olarak merkeze alan İlkem Güneri, çocuksu ve minimalist yüz ifadeleriyle dikkat çeken bu figürlerin asi, sisteme başkaldıran ve özgürlüğüne düşkün karakterlere sahip olduğunu söylüyor. 'Bullseye' sergisi, lowbrow ve street art akımlarından etkiler taşıyan 15’i aşkın eserden meydana geliyor. İlkem Güneri’nin yeni resimlerini sanatseverlerle buluşturmak için sabırsızlandıklarını dile getiren RED art istanbul Kurucu Ortağı Yiğit Aydın, kendine has üslubuyla kısa sürede fark edilen ve eserleri pek çok önemli koleksyonda yer alan İlkem Güneri’yi genç kuşağın en parlak sanatçıları arasında gördüğünü ifade ediyor. Aydın, “Kullandığı temalardan renk paletinin çarpıcılığına kadar İlkem Güneri’yi özgün kılan birçok özelliği var ancak bunların arasında benim için en değerli olanı sanatının yarattığı pozitif etki. İlkem’in eserlerini izleyen herkesin yüzünde kocaman bir tebessüm oluşuyor ki bunu başarabilen sanatçı sayısının çok da fazla olduğunu söyleyemeyiz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde İlkem’in eserlerinin sanatın iyileştirici gücünü gerçek anlamda yansıttığına inanıyorum” diyor.

Elde edilen gelirin bir kısmının, son günlerde deprem bölgesindeki çocuklara verdikleri destekle dikkat çeken UCİM’e (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) bağışlanacağı 'Bullseye' sergisi, 28 Mart tarihine kadar RED art istanbul’da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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