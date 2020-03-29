Alman kanalı ZDF’ye açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, koronavirüs salgının çok ciddiye anılmasını gerektiğini vurgularken, “Tuhaf bir şekilde Manchester’da havalar mevsime göre çok güzel olmasına rağmen sokağa çıkıp 15 dakika yürümekten korkar olduk. Kolay bir mücadele değil. Koronavirüs çok ciddi bir mesele” ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle Premier Lig’de sezonun tamamlanamaması halinde şampiyonluğun Liverpool’a verilmesinin kendisini rahatsız etmeyeceğini söyleyen yıldız oyuncu, “Elbette benim açımdan sorun olmaz. Sportmen olmak gerekiyor. Ancak bu konu henüz gündeme gelmemiştir” dedi.

Manchester City’nin nisan sonunda antrenmanlara başlama planı hakkında da konuşan İlkay, “Dürüst olmak gerekirse buna pek olasılık vermiyorum. Şu koşullarda gerçekçi görünmüyor” diye konuştu. (Goal)