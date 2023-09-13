İlkay Gündoğan sahayı ağlayarak terk etti!
EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya, Hansi Flick'in kovulmasının ardından çıktığı ilk maçta Fransa'yı yenerken İlkay Gündoğan da maçı tamamlayamadı. Bu yaz Barcelona'ya transfer olan Türk asıllı Alman yıldız, 25. dakikada sakatlandı ve sahayı gözyaşları içinde terk etti
Almanya, Hansi Flick'in teknik direktörlük görevinden alınmasından iki gün sonra hazırlık maçında Fransa'yı 2-1 yenerken kasveti dağıtmak istiyordu ancak kaptan İlkay Gündoğan'dan gelen haber moralleri bozdu.
Thomas Müller'in erken attığı gol ve Leroy Sane'nin 87'de attığı ikinci gol, Hansi Flick'in pazar günü görevden alınmasına yol açan beş maçlık kazanamama serisini (son olarak Japonya'ya karşı alınan 4-1'lik mağlubiyet) sona erdirdi. Önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile oynanacak maçlar öncesinde yeni bir teknik direktör arayışı sürüyor.
Fransa karşısında Almanya'nın başında, aralarında sportif direktör Rudi Völler'in de bulunduğu üç kişilik geçici bir ekip vardı. Völler, 2002 Dünya Kupası finalinde Almanya'nın teknik direktörüydü ancak 18 yıldır hiçbir maçta görev almamıştı.
Fransa geçen yıl Arjantin'e kaybettiği Dünya Kupası finalinden bu yana beş maçtır gol yememişti ama Almanya henüz dördüncü dakikada golü buldu. Geçen hafta Flick tarafından bu yıl ilk kez kadroya alınan Thomas Müller, Benjamin Henrichs'in ortasını kontrol etti ve kaleci Mike Maignan'ın yanından topu ağlara gönderdi.
Fransa, Antonio Rüdiger'in 20. dakikada Randal Kolo Muani'yi ceza sahasında iterek yere düşürdüğü pozisyonda penaltı kazanabilirdi ancak hakem pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi. Aurelien Tchouameni ilk yarıda kornerlerde iki kafa vuruşu ve 57'de kurtarılan bir şutla gol atma şansı yakaladı.
Sane 87'de hızlı bir kontratakla durumu 2-0 yaptı ancak hemen ardından Eduardo Camavinga'ya yaptığı faul nedeniyle penaltı kazandı. Antoine Griezmann penaltıyı gole çevirdi.
Almanya'nın beklentilerin çok ötesine geçtiği gecede, kaptanları İlkay Gündoğan'ın 25. dakikada bir hava mücadelesinde garip bir şekilde düştükten sonra sakatlanarak oyundan çıkması endişe yarattı. Türk asıllı Alman futbolcu mücadeleye devam edemedi ve sahayı gözyaşları içinde terk etti.