        İlkay Gündoğan: Öğrenilecek çok şey var

        İlkay Gündoğan: Öğrenilecek çok şey var

        Galatasaray'ın orta sahası İlkay Gündoğan, 5-1 yenildikleri Eintracht Frankfurt maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçtan öğrenilecek çok şey var" dedi.

        Giriş: 19.09.2025 - 00:52 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:52
        "Öğrenilecek çok şey var"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray'ın oyuncularından İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

        "ÖĞRENİLECEK ÇOK ŞEY VAR"

        Tecrübeli futbolcu skordan dolayı oldukça üzgün olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

        "Öncelikle çok üzgünüz. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü bulduk, bu bizi daha motive etti. İkinci gol için pozisyonlarımız da vardı ama bulamadık maalesef. Bulabilsek daha farklı bir maç olacaktı bizim için. Frankfurt'un ilk golünden sonra bizim takımda moral bozukluğu hissettim. Ondan sonra iki gol daha yedik kalemizde. Basit gollerdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu basit hataları yapmamak gerekiyor."

        "Rakip takımların oynadığı seviye, belirli bir seviye. Affetmiyorlar. Bizim için üzücü bir akşam. Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var. Sonraki maçlarda daha iyi olmalıyız."

        Habertürk Anasayfa