İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli?
Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın adı son zamanlarda gündem olmaya başladı. Gündoğan'ın İstanbul'a geldiği belirtilirken; transfer görüşmeleri yapabileceği öne sürüldü. 33 yaşındaki futbolcunun, geçen sezon transfer olduğu Barcelona ile 1+1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu biliniyor. Peki İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli?
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Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan'ın İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Spor gündeminde yer alan İlkay Gündoğan’ın hayatı merak ediliyor. İşte İlkay Gündoğan hakkındaki tüm detaylar
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İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?
İlkay Gündoğan (d. 24 Ekim 1990), orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman millî futbolcu. La Liga ekiplerinden Barcelona forması giymektedir.
Gündoğan, 2009 yılında 1. FC Nürnberg'e katıldı ve 2011 yılında Borussia Dortmund'a transfer oldu. 2011-12 Bundesliga ve 2011-12 DFB-Pokal şampiyonluklarını Dortmund'daki ilk sezonunda kazandı. Dortmund'un 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve Bayern Münih'e kaybettikleri maçta gol attı. Kulüp için 157 maç oynadıktan sonra Gündoğan, 2016 yılında Manchester City'ye imza attı ve burada beş Premier League şampiyonluğu, dört EFL Cup, iki FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi kazandı. Bu şampiyonluklara, kulüp kaptanı olarak görev yaptığı 2022-23 sezonundaki kıta üçlemesi de dahildi. Gündoğan, 2023 yılında Barcelona'ya katıldı.
Gündoğan, daha önce 18 yaş altı, 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında yer aldıktan sonra 2011 yılında Almanya için ilk büyükler maçına çıktı. Almanya'nın 2012 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı
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MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Gündoğan, daha önce bir kez Almanya U-18 forması giydi. 4 Eylül 2009'da Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta ilk kez Almanya U-19 millî takım forması giydi. Bu maçta 80. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine girdi. Toplamda 5 kez U-19 hazırlık maçında forma giydi. 9 Ekim 2009'da ise İsviçre karşısında Almanya U-20 formasını ilk kez giydi. Maçta 90 dakika forma giydi. Daha sonra 3 Mart 2010'da yine İsviçre ile oynanan bir hazırlık maçında ikinci ve son kez U-20 forması giydi.
Gündoğan, 11 Ekim 2010'da Ukrayna ile oynanan hazırlık maçıyla ilk kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı forması giydi. 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme maçlarında şans buldu. 4 eleme maçında 1 gol 3 asist ile takımın grup birinciliğine yardım etti.
ÖZEL HAYATI
Gündoğan, 2022 yılında Sara Arfaoui ile evlendi ve bir çocukları var.Türk millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.
Mayıs 2018'de Gündoğan, diğer iki İngiltere ve Almanya doğumlu Türk kökenli oyuncu Mesut Özil ve Cenk Tosun ile birlikte Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Gündoğan, Türk vatandaşı olmamasına rağmen Erdoğan'dan "Cumhurbaşkanım" diye bahsettiği için eleştirildi. Bu olay Almanya'da siyasi tartışmalara neden oldu ve Gündoğan haftalar sonra millî takımda oynarken Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı.
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