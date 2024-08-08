İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan kaç yaşında, nereli?

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Gündoğan, daha önce bir kez Almanya U-18 forması giydi. 4 Eylül 2009'da Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta ilk kez Almanya U-19 millî takım forması giydi. Bu maçta 80. dakikada Mehmet Ekici'nin yerine girdi. Toplamda 5 kez U-19 hazırlık maçında forma giydi. 9 Ekim 2009'da ise İsviçre karşısında Almanya U-20 formasını ilk kez giydi. Maçta 90 dakika forma giydi. Daha sonra 3 Mart 2010'da yine İsviçre ile oynanan bir hazırlık maçında ikinci ve son kez U-20 forması giydi.

Gündoğan, 11 Ekim 2010'da Ukrayna ile oynanan hazırlık maçıyla ilk kez Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı forması giydi. 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme maçlarında şans buldu. 4 eleme maçında 1 gol 3 asist ile takımın grup birinciliğine yardım etti.

ÖZEL HAYATI

Gündoğan, 2022 yılında Sara Arfaoui ile evlendi ve bir çocukları var.Türk millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

Mayıs 2018'de Gündoğan, diğer iki İngiltere ve Almanya doğumlu Türk kökenli oyuncu Mesut Özil ve Cenk Tosun ile birlikte Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Gündoğan, Türk vatandaşı olmamasına rağmen Erdoğan'dan "Cumhurbaşkanım" diye bahsettiği için eleştirildi. Bu olay Almanya'da siyasi tartışmalara neden oldu ve Gündoğan haftalar sonra millî takımda oynarken Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı.