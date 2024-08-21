İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu!
Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan İlkay Gündoğan, Barcelona'dan kesin olarak ayrılmaya karar verirken, yeni takımı da belli oldu.
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Barcelona'da son lig maçının kadrosuna alınmayan İlkay Gündoğan, Katalan devinden ayrılıyor.
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Türk asıllı Alman orta sahanın ismi son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyordu.
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34 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; İlkay Gündoğan, Manchester City'ye geri dönme kararı aldı.
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın İlkay ile görüşme yaptığı ve İngiliz ekibine geri dönmesi için ikna ettiği öne sürüldü.
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Deneyimli orta saha, Barcelona ile sözleşmesini feshedip bedelsiz bir şekilde Manchester City'nin yolunu tutacak.
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise İngiliz devinin, 34 yaşındaki İlkay Gündoğan ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
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Öte yandan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından flaş bir hamlede bulunarak Barcelona'yı takibi bıraktı.
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Sara Arfaoui'nin bu hamlesi, İlkay'ın Barça'dan kısa süre içinde ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
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İlkay, Barcelona'da geçtiğimiz sezon 51 resmi maça çıkarken, 5 gol atıp 14 asist yaptı.
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Türk asıllı Alman yıldız, Manchester City forması altında 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 2 İngiltere Federasyon Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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