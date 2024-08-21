Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Haberler Spor Transfer İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu! - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

        İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu!

        Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan İlkay Gündoğan, Barcelona'dan kesin olarak ayrılmaya karar verirken, yeni takımı da belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Barcelona'da son lig maçının kadrosuna alınmayan İlkay Gündoğan, Katalan devinden ayrılıyor.

        • 2

          Türk asıllı Alman orta sahanın ismi son günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyordu.

        • 3

          34 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

        • 4

          İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; İlkay Gündoğan, Manchester City'ye geri dönme kararı aldı.

        • 5

          Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın İlkay ile görüşme yaptığı ve İngiliz ekibine geri dönmesi için ikna ettiği öne sürüldü.

        • 6

          Deneyimli orta saha, Barcelona ile sözleşmesini feshedip bedelsiz bir şekilde Manchester City'nin yolunu tutacak.

        • 7

          İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise İngiliz devinin, 34 yaşındaki İlkay Gündoğan ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

        • 8

          Öte yandan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından flaş bir hamlede bulunarak Barcelona'yı takibi bıraktı.

        • 9

          Sara Arfaoui'nin bu hamlesi, İlkay'ın Barça'dan kısa süre içinde ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

        • 10

          İlkay, Barcelona'da geçtiğimiz sezon 51 resmi maça çıkarken, 5 gol atıp 14 asist yaptı.

        • 11

          Türk asıllı Alman yıldız, Manchester City forması altında 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, 2 İngiltere Federasyon Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

        • 12
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        İlanda aykırılığa 158 bin liraya kadar ceza!
        İlanda aykırılığa 158 bin liraya kadar ceza!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
        Trafiğe çıkan araçların yarısı motosiklet
        Yapay zekadan patron olur mu?
        Yapay zekadan patron olur mu?
        Habertürk Anasayfa