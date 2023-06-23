Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

İlkay Gündoğan, Barcelona yolunda

Avrupa'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Manchester City ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın yeni durağı Barcelona oluyor.

Giriş: 23.06.2023 - 16:13 | Güncelleme: ABONE OL
İlkay Gündoğan, Barcelona yolunda
HABERTURK.COM / Ajanslar

İspanyol basını, İlkay Gündoğan'ı manşetlerine taşıdı. Manchester City ile ay sonunda kontratı sona erecek İlkay'ın, La Liga şampiyonu Barcelona ile anlaştığı haberlerde yer aldı.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Katalan ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Reuters de BBC ve Sky Spor kanallarına dayandırdığı haberini, "Güle Güle İlkay" başlığı ile paylaştı.

İlkay Gündoğan, kaptanlığını da üstlendiği Manchester City ile parlak bir sezon geçirdi. Gündoğan, başarısını, Şampiyonlar Ligi kupası ile taçlandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bodrum doldu taştı! İlçeye 24 saatte 25 bin araç giriş yaptı
Bodrum doldu taştı! İlçeye 24 saatte 25 bin araç giriş yaptı
Antalya'daki falezlerde cansız beden bulundu
Antalya'daki falezlerde cansız beden bulundu
Trabzon'da heyelan! 3 ev boşaltıldı
Trabzon'da heyelan! 3 ev boşaltıldı
Marmaris'te paniğe yol açan orman yangını!
Marmaris'te paniğe yol açan orman yangını!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.