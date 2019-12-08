AA

Narenciye ihracatında lider Rusya. Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 74 ülkeye gerçekleştirilen 1 milyon 229 bin tonluk narenciye ihracatından 560 milyon 74 bin 790 dolar gelir elde edildi. Dış satımda 214 milyon 698 bin 494 dolarlık gelirle Rusya ilk sırada yer aldı.