Zorlu PSM’nin sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen sosyal fayda projesi ‘İlk Tiyatrom İlk Konserim’ kapsamında binlerce çocuk ve genç sanatla tanışıyor. Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelen “Kusursuz Dünya Müzikali” ile ilk kez tiyatroyla buluşup, oyuncularla birlikte vakit geçiren SosyalBen Vakfı davetlisi çocuklar, tiyatronun büyülü dünyası ile tanıştı.

“İlk Konserim, İlk Tiyatrom” projesi, İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinde yaşayan, hayatlarında hiç konsere ya da tiyatroya gitmemiş yetişkinler ve çocukları sanatla tanıştırmayı sürdürüyor. Bu anlamlı proje, sahne sanatlarının sihirli atmosferi aracılığıyla, sanata erişimi sınırlı olan bireylerin hayatlarına değer katıyor.

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Projenin hayata geçirildiği 2 yıldan beri Zorlu PSM’nin sahnelerinde 3500’ü aşkın genç ve çocuk ağırlandı. Bu yılın sonuna kadar 5000 kişiye ulaşmayı hedefleyen Zorlu PSM, projeyi SosyalBen Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) gibi uzman sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde yürütüyor. Alanında uzman STK’lar ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinin belediyeleri aracılığıyla gelen katılımcılar, PSM’nin ev sahipliğinde düzenlenen konser ve tiyatro etkinliklerine davet edilerek, sanatı birebir deneyimleme fırsatı buluyorlar.