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        Haberler Yaşam İlk öpücük 4 bin 500 yıl geriye gidiyor!

        İlk öpücük 4 bin 500 yıl geriye gidiyor!

        Romantik bir öpücük ilk ne zaman gerçekleşti? Binlerce yıl önce toplum içinde öpüşmek nasıl karşılanıyordu? Elbette elimizdeki bilgiler sınırlı ancak yapılan son araştırmalar 'Fransız öpücüğü' olarak bilinen romantik öpücüğü 4 bin 500 yıl geriye götürüyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 09:07 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:07
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        İlk öpücüğün tarihi!
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        Sophie Lund Rasmussen ve Troels Pank Arboll'un romantik hikayesi, insanlığın belgelenmiş ilk öpücüğünden uzun yıllar sonra, 2008 baharında başladı.

        İkili, Kopenhag Üniversitesi yakınlarındaki bir barda tanıştılar ve bir hafta sonra ilk romantik öpücüklerini gerçekleştirdiler. Ve çift üç yıl sonra evlenip akademik kariyerlerine devam etti.

        Çiftin birlikteliği insanlık tarihinde yeni bir kapıyı aralamaya da vesile oldu.

        MEZOPOTAMYA'DA YAYGIN OLDUĞUNU KEŞFETTİLER

        Romantik öpücüğün kökenlerini merak eden araştırmacılar, Mezopotamya ve Mısır'daki kil tabletlerin izini sürerek tarih kitaplarını yeniden yazdı.

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        Çalışma, Hindistan'daki 3 bin 500 yıllık Tunç Çağı el yazması belgeyi geriye itti.

        Dr. Arboll ve Dr. Rasmussen, en eski Mezopotamya toplumlarına ait çeşitli yazılı kaynaklara dayanarak, öpüşmenin 4 bin 500 yıl önce bölgede zaten yaygın olduğunu keşfetti.

        Öte yandan Arboll, öpüşmenin tarihinin daha da geriye gidebileceğini de vurguluyor.

        Doktor Arboll ve Rasmussen, öpücüğün en eski tasvirinin Barton Silindiri'ne kazındığını öne sürüyor.

        Bu, yaklaşık M.Ö. 2400 tarihine dayanan bir kil tablet. Nesne, 1899 yılında antik Sümer şehri Nippur'da bulundu. Sonra tableti tercüme eden Bryn Mawr College'ın Sami diller profesörü George Barton'ın adını aldı.

        Tablet, 1922'den 1931'e kadar Sami dilleri ve din tarihi dersleri veren Dr. Barton'ın çalıştığı Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'nde bulunuyor.

        EVLİLİK DIŞI ÖPÜŞME HOŞ KARŞILANMIYORDU

        Peki öpüşmek, binlerce yıl önce nasıl karşılanıyordu? Dr. Rasmussen'a göre, Antik Mezopotamya'da evlilik dışı öpüşme hoş karşılanmıyordu.

        İmparatorluk dönemi Romalıları için sevgiliyi toplum içinde öpmek de uygunsuz bir davranış olarak kabul ediliyordu. M.S. birinci yüzyılda imparator Tiberius'un, muhtemelen bir uçuk salgını nedeniyle devlet törenlerinde öpüşmeyi yasaklamaya çalıştığı belirtiliyor.

        BİNLERCE YIL ÖNCE DE YAYGINMIŞ

        Dr. Rasmussen öpüşmenin, potansiyel partnerleri kokuları aracılığıyla değerlendirmenin bir yolu olarak evrimleştiğine inanıyor.

        Penn State Üniversitesi'nde Asurolog olan Gonzalo Rubio ise, öpüşmenin cinsel birliktelik sonrası gerçekleştirilen bir aktivite olabileceğini düşünüyor.

        Araştırmacıların bulguları binlerce yıl önceki kültürlerde yaygın bir uygulama olduğunu gösteriyor.

        Bu keşif, öpücüğün sadece bir romantizm göstergesi olmadığını, aynı zamanda antik çağlardan beri insan ilişkilerinin temel bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

        Keşif, insan davranışlarının ve kültürel uygulamaların nasıl evrimleştiğini anlamamıza yardımcı olacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

        *Haberin görselleri Shutterstock ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #14 Şubat
        #Sevgililer Günü
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