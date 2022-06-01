Müslümanlar tarafından şu sıralar ilk Hac kafilesinin ne zaman yola çıkacacağı, hacın kaç gün süreceği merak konusu oldu. Durumu iyi olan her Müslümana farz olan ve ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için Diyanet işleri başkanlığı açıklamada bulundu. İşte detaylar...
İLK HAC KAFİLESİ NE ZAMAN GİDECEK 2022?
Hac ibadetinin müminler için en büyük ve en heyecanlı ibadetlerden biri olduğunu belirten DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, şunları söyledi: “Hac, İslam’ın en kapsamlı ibadetidir ve müminler için en büyük ibadetlerden birisidir.
Bu sebeple DİTİB olarak hac hizmetine özel ehemmiyet gösteriyor ve bu heyecanı hacı adaylarımıza en güzel şekilde yaşatmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 2022 yılında yurt dışından ve yurt içinden 1 milyon kadar hacı adayını kabul edeceğini ilan etti.
Bir ay gibi kısa bir süre kaldı, ay sonunda Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın gelişmelerle ilgili tekrar bir açıklama yapmasını bekliyoruz. İnşallah her şey yolunda gider ise iki yıllık hasret sona erecek ve hac seferlerimize başlamış olacağız. Ön kayıtlarımız başladı ancak kontenjan sınırlı sayıdadır.”
HAC DÖNÜŞLERİ NE ZAMAN?
Uçuşların Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart ve Berlin havaalanlarından gerçekleştirileceğini söyleyen Türkmen, ilk hac kafilesinin 25 Haziran, son hac kafilesinin ise 27 Haziran’da kutsal topraklara uğurlanacağını ifade etti. Türkmen, hacdan dönüşlerin ise 16 Temmuz ile 18 Temmuz’da gerçekleşeceğini söyledi. Hac organizasyonu ile ilgili detaylı bilgilere www.hac-umre.eu internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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