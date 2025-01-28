Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İlk cemre ne zaman düşecek? 2025 Cemre düşme tarihleri

        İlk cemre ne zaman düşecek? 2025 Cemre düşme tarihleri

        Baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek. Cemrenin düşmesiyle havanın soğuğu kırılır ve doğa uyanmaya başlar. Havaların ısınmasına sebep olan cemre, ilk olarak havaya düşer. Son olarak ise toprağa düşen cemre baharın müjdecisidir. Peki İlk cemre ne zaman düşecek, hangi tarihte? İşte, 2025 Cemre düşme tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bahara geçişin sembolü olarak bilinen ve hava sıcaklıklarının artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin ne zaman, nereye düşeceği sorgulanıyor. Ateş ve kor anlamına gelen cemre her yıl Şubat ayı sonunda başlayan takvime göre; önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul edilmektedir. Peki; 2025 cemre düşmesi tarihleri nelerdir? İlk cemre ne zaman düşecek?

        • 2

          CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

          Cemre düşmesi bir hafta arayla önce havaya, sonra suya ve en son da toprağa düşmektedir.

          Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

        • 3

          CEMRE HAKKINDA BİLGİ

          "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

          "cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Başkalarının kan ve idrar örneklerini kullandılar!
        Başkalarının kan ve idrar örneklerini kullandılar!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Habertürk Anasayfa