        İlk ara tatil takvimi 2025: Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor ve bitiyor?

        İlk ara tatil takvimi 2025: Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor ve bitiyor?

        Yeni eğitim yılı 8 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla başladı. Öğrenciler ve veliler ilk ara tatilin tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2025-2026 çalışma takvimine göre, öğrenciler kasım ayında kısa bir ara verecek. Peki, 2025 ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 13:16 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:16
        • 1

          Yeni eğitim öğretim yılına eylül ayında başlayan milyonlarca öğrenci ve veli, ilk ara tatilin ne zaman olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre okulların ara tatil takvimi belli oldu. İşte, detaylar

        • 2

          BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (KASIM ARA TATİLİ) NE ZAMAN?

          10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.

        • 3

          İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ) NE ZAMAN?

          16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

          Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        Yazı Boyutu
