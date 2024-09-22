Yeni eğitim-öğretim yılı heyecanla başladı, öğrenciler ve veliler ise şimdiden ilk ara tatilin tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil takvimine dair merak edilenleri haberimizde paylaştık. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte ayrıntılar...