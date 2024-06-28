GÜVENLİ BAĞLANMA İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLER?

Araştırmalar, güvenli bağlanmanın sağlıklı ve mutlu ilişkilerle ilişkili olduğunu ve bu bağlanma stiliyle yetiştirilen kişilerin uzun süreli romantik ilişkiler yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Güvenli bağlanan bireylerin ilişkilerinde memnuniyet ve bağlılık yaşama olasılığı daha yüksektir. İlişkileri daha az çatışma içerir ve boşanmayla sonuçlanma olasılığı daha düşüktür.