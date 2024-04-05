İlişki sorunlarınız burcunuzla ilgili olabilir mi? Burcunuza göre yaşayabileceğiniz 7 ilişki sorunu!

BOĞA

1. Nasıl hissettiğiniz hakkında konuşmak sizin için zor.

2. Değişime karşısınız. Yeni durumlar sizi korkutur ve rahatsız eder.

3. Maddi şeylere karşı açıklayamadığınız bir sevginiz var.

4. Son derece inatçısınız.

5. Ne zaman kıskanmamanız gerektiğini bilmiyorsunuz. En zararsız şeyleri bile kıskanacağınızdan kolay üzülebilirsiniz.

6. Birinin duygularınıza yeterince karşılık vermediğini hissetmek sizi sinirlendirir.

7. İntikam duygusuna sahipsiniz çünkü yaşadıklarınızdan sonra yola hiçbir şey olmamış gibi devam etmek sizin için çok zor.