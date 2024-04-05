İlişki sorunlarınız burcunuzla ilgili olabilir mi? Burcunuza göre yaşayabileceğiniz 7 ilişki sorunu!
Konu aşka geldiğinde pek çok insan cevaplara ve çözümlere ihtiyaç duyduklarını kabul etmeye hazırdır. Bazen kendimizi farklı ilişkilerde aynı sorunları tekrar tekrar yaşarken buluruz. Astroloji ise bazen aradığımız cevapları bulmamıza yardımcı olabilir. İşte, astrolojiye göre 12 burcun kendine has 7 ilişki problemi!
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İlişkinizde tam olarak neyi yanlış yaptığınızı görmek faydalı olabilir, özellikle de bu durum sahip olabileceğiniz olumsuz bir tutumdan kaynaklanıyorsa. Sizin için haberimizde, her burçtaki kişilerde ilişki sorunlarına neden olabilecek en yaygın 7 sorunu derledik. İşte, burçlara göre ilişki problemleri…
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BOĞA
1. Nasıl hissettiğiniz hakkında konuşmak sizin için zor.
2. Değişime karşısınız. Yeni durumlar sizi korkutur ve rahatsız eder.
3. Maddi şeylere karşı açıklayamadığınız bir sevginiz var.
4. Son derece inatçısınız.
5. Ne zaman kıskanmamanız gerektiğini bilmiyorsunuz. En zararsız şeyleri bile kıskanacağınızdan kolay üzülebilirsiniz.
6. Birinin duygularınıza yeterince karşılık vermediğini hissetmek sizi sinirlendirir.
7. İntikam duygusuna sahipsiniz çünkü yaşadıklarınızdan sonra yola hiçbir şey olmamış gibi devam etmek sizin için çok zor.
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TERAZİ
1. Kendinizi çok kolay yalnızlaştırırsınız.
2. Bazen kendinizi öne atarak konuşma eğiliminde olabiliyorsunuz.
3. Partnerinizin herhangi bir konuda tartışmasından hoşlanmıyorsunuz.
4. Büyük kararlar vermekte zorluk yaşarsınız.
5. Hak etmeyen insanlara çok fazla şey veriyorsunuz.
6. İkna edici bir şekilde nasıl yalan söyleneceğini bilmiyorsunuz ama zaman zaman yalan söyleyebiliyorsunuz.
7. İki elle tutunmanız gereken önemli bir şeyden bir anda vazgeçebilirsiniz.
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KOVA
1. Kendinize gösterdiğiniz kadar fazla güvenmiyorsunuz.
2. Sözünü tutmayan insanlara karşı büyük bir antipatiniz var.
3. Anı yaşamayı ve geleceği tartışmamayı seviyorsunuz.
4. Partneriniz için asla kavga etmezsiniz, bu sebeple bazen ona değersiz hissettirebilirsiniz.
5. Düşmanlığı çok ciddiye alıyorsunuz.
6. Duygularınızı çok fazla bastırıyorsunuz.
7. Kimsenin sizi gerçekten anlayabileceğine asla inanmazsınız.
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YAY
1. İlgi çekmeye çalışan partnerlerle başa çıkmakla uğraşmazsınız.
2. Sözlerinizi çok açık konuşuyorsunuz.
3. İlginizi çok çabuk kaybedersiniz.
4. Başkalarının sınırlarına ve kişisel hatlarına saygı göstermiyorsunuz.
5. Tutabileceğinizden daha büyük sözler veriyorsunuz.
6. Bekar olmayı seviyorsunuz ama her zaman bir ilişkinin bazı “faydalarını” istiyorsunuz.
7. Oldukça sabırsız bir insansınız.
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AKREP
1. Çok çabuk sıkılırsınız.
2. Kıskançlık sizin rutininizin bir parçası.
3. Nasıl bırakacağınızı ve yola devam edeceğinizi bilmiyorsunuz.
4. Çabuk öfkelenen birisiniz.
5. Serbest bırakmak isteseniz bile bastırdığınız duyguları nasıl serbest bırakacağınızı bilmiyorsunuz.
6. Başkalarının gerçek sizi görmesine izin vermiyorsunuz.
7. Büyük güven sorunlarınız var.
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BAŞAK
1. Sizi önemseyenlere sevgi göstermediğiniz oluyor.
2. Çok fazla endişeleniyorsunuz.
3. Kalbinizin kırılma ihtimaline dikkat etmiyorsunuz ve bazen inciniyorsunuz.
4. Heyecanlandığınızda aslında kastetmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz.
5. Çok çalışıyorsunuz ve nasıl eğleneceğinizi bilmiyorsunuz.
6. Bazen çok zehirli sözler söyleyebiliyorsunuz.
7. Çok çabuk ve çok kolay aşık oluyorsunuz.
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İKİZLER
1. İlişkilerinizde çeşitliliğe ihtiyacınız var ve her şey benzersiz olmadığında hayal kırıklığına uğruyorsunuz.
2. Her zaman kavgaya hazırsınız.
3. Kişisel alanınıza fazla sahip çıkıyorsunuz.
4. Tembellik sizin için büyük bir engeldir. Aceleci, yoğun yaşamlar süren insanlarla birlikte olmayı tercih ediyorsunuz.
5. Sıkıntı bir kez içeri girdiğinde, aşk sizin için pencereden dışarı atılır.
6. Şefkate ihtiyaç duyuyorsunuz.
7. Biraz fazla konuşabilirsiniz.
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ASLAN
1. Kişiliğinizi zaman zaman partnerinize empoze etmeye çalışıyorsunuz.
2. Maddi şeyler hoşunuza gidiyor.
3. Almak istediğiniz kadar ilgi göstermiyorsunuz.
4. Partnerinize çok fazla baskı uyguluyorsunuz.
5. Bazen biraz fazla bencil olma eğilimindesiniz.
6. Zaman zaman kibirli olabilirsiniz.
7. Çok fazla tepki veriyorsunuz, bazen sert önlemler alıyorsunuz.
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OĞLAK
1. Her zaman başkalarının isteklerini kendi isteklerinizin önüne koyarsınız.
2. Yanlış bir şekilde kendinizi her şeyi bilen biri gibi gösteriyorsunuz.
3. Partnerlerinizle nasıl iletişim kuracağınızı bilmiyorsunuz.
4. Size haksızlık eden insanları örtbas etmeye çalışırsınız.
5. Ne zaman durup denemeyi bırakacağınızı asla bilemezsiniz.
6. Hiçbir şeyden iyi bir şey beklemezsiniz.
7. Bağışlayıcı biri değilsiniz.
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YENGEÇ
1. Genelde her şey hakkında kara kara düşünüyorsunuz.
2. Her zaman herkesi yanınızda tutmaya çalışırsınız ve daha önemli şeyleri görmezden gelirsiniz.
3. Duygularınız konusunda çok açıksınız.
4. Çok fazla ilgi ve şefkate ihtiyacınız var.
5. Güvensizlikle mücadele ediyorsunuz.
6. Partnerinizin işine nasıl dahil olmayacağınızı bilmiyorsunuz.
7. Kendinizi çok erken açıyorsunuz.
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BALIK
1. Çok fazla yalnız kalmaya ihtiyacınız var.
2. Aldığınızdan fazlasını verirsiniz.
3. Arkadaşlarınızla, partnerlerinizden daha fazlasını paylaşırsınız.
4. Hiçbir şekilde hayatınızı başka birine uyum sağlayacak şekilde yeniden ayarlayamazsınız.
5. Çok derinden ve çok çabuk güveniyorsunuz.
6. Her zaman zorlu durumlardan kolay bir çıkış yolu arıyorsunuz.
7. Duygularınızı bastırıyorsunuz.
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KOÇ
1. Kavgaları nasıl unutup yolunuza devam edeceğinizi bilmiyorsunuz.
2. Sabrınız yok.
3. Dürtüselsiniz ve eylemlerinizi asla derinlemesine düşünmüyorsunuz.
4. Kendi hayatınıza o kadar kapılmışsınız ki, sizin için önemli olan insanlara ayıracak vaktiniz olmuyor.
5. Çabuk öfkelenirsiniz.
6. Eğer işler sizin istediğiniz şekilde yapılmazsa, o zaman çok fazla sorun çıkması kaçınılmazdır.
7. Sabırlı bir insan değilsiniz.
Kaynak: Mystical Raven