Ilian Iliev: Akıllı ve sabırlı oynayacağız

Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Başakşehir'e konuk olacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Ilian Iliev ile Bulgaristan temsilcisinin 34 yaşındaki futbolcusu Zhivko Atanasov, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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"AKILLI VE SABIRLI OYNAYACAĞIZ"

Zor bir maça çıkacaklarını belirten Iliev, "İlk maçta da gördüğünüz gibi Başakşehir için kolay olmayacak. Elimizden geleni yapacağız. Akıllı ve sabırlı oynayacağız. Yakalayacağımız fırsatları değerlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sabırlı oynamaları gerektiğini vurgulayan Atanasov ise sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçladıklarını kaydetti.