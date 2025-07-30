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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Ilian Iliev: Akıllı ve sabırlı oynayacağız - Futbol Haberleri

        Ilian Iliev: Akıllı ve sabırlı oynayacağız

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın İstanbul Başakşehir'e konuk olacak Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev, akıllı ve sabırlı oynayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:49
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        "Akıllı ve sabırlı oynayacağız"
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        Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Başakşehir'e konuk olacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

        Ilian Iliev ile Bulgaristan temsilcisinin 34 yaşındaki futbolcusu Zhivko Atanasov, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "AKILLI VE SABIRLI OYNAYACAĞIZ"

        Zor bir maça çıkacaklarını belirten Iliev, "İlk maçta da gördüğünüz gibi Başakşehir için kolay olmayacak. Elimizden geleni yapacağız. Akıllı ve sabırlı oynayacağız. Yakalayacağımız fırsatları değerlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Sabırlı oynamaları gerektiğini vurgulayan Atanasov ise sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçladıklarını kaydetti.

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