27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde açıklamalar yapan genç teknik adam, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Palut, son haftalardaki çıkışlarını hatırlatıp, "Üç maçlık, belki 5 maçlık çıkışlar bu lig için yeterli süreler değil. Bir oyun istikrarı yakalayıp bunu uzun süre götürmek istiyoruz. Bu hafta da bunun önemli dönemeçlerinden birine çıkacağız. Fenerbahçe güçlü bir takım, zor bir maç oynayacağız. Her ne kadar deplasman karnesi iyi gözükmese de son haftalarda aslında oynadığı her maçı kazanacak kadar oynayan ama bunu skora yansıtamayan bir takım" dedi.
İlhan Palut, Göztepe'ye kendi futbol felsefelerini oturtmak istediklerini belirterek, "Fenerbahçe maçında da değişen bir şey olmayacak. Kendi futbol felsefemizi ortaya koymaya çalışacağız. Çok iyi oynamamız, bunun üzerine çok iyi mücadele etmemiz gerekecek. Taraftarımızla beraber istediğimiz skorla sahadan ayrılacağız" diye konuştu.
Kalan her maçı ayrı ayrı değerlendirdiklerini ve hepsine kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Palut, "Trabzonspor maçıyla kağıt üzerinde daha zor görünen bir periyoda girmiştik. Güçlü rakiplerle oynuyorsunuz, bunun dönüşü pozitif olursa takıma bir öz güven geliyor. Yansıtmak istediğiniz oyun için daha büyük adımlar atmış oluyorsunuz" ifademerini kullandı. Sarı-kırmızılılarda Palut, sakatlığı süren Poko'nun ilk yarının kalan maçlarında forma giymesinin zor olduğunu açıkladı.
FENERBAHÇE İLK OLACAK
Göztepe'nin dümeninde son 2 maçtır görev yapıp takımıyla henüz yenilgiyle tanışmayan İlhan Palut, Fenerbahçe maçında kariyerinde bir ilki yaşayacak. Daha önce Hatayspor'da 2. Lig ve 1. Lig'de teknik direktörlük yapan 43 yaşındaki Palut, Fenerbahçe karşısına ilk kez teknik adam olarak çıkacak. İlhan Palut, geçen sezon Hatayspor'u çalıştırırken Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a rakip oldu. Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kaybeden Hatay, Palut yönetiminde rakibini evinde geriden gelip 4-2 yense de kupadan elenmekten kurtulamadı. Göztepe, ligde geçen sezon Fenerbahçe'yi İzmir'e 1-0 yenip rövanşı 2-0 kaybetmişti. 2017-18 sezonunda iki takım arasında oynanan ilk maç 2-2 biterken İstanbul'daki rövanş 2-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlandı.
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