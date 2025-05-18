Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        89
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        60
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Trabzonspor
        TS
        47
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        43
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        43
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        36
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Bugün ligi korkmaya başladığımız yerde noktalamadık - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Bugün ligi korkmaya başladığımız yerde noktalamadık

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe maçının ardından, "En azından çok daha kötüsüyle taraftarımızı üzmedik ve bugün ligi korkmaya başladığımız noktada noktalamadık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:57 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ligi korktuğumuz noktada bitirmedik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi sahasında 6-3 mağlup ederek 43 puana yükseldi ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

        "6 PUAN BİZİ MATEMATİKSEL OLARAK RAHATLATACAKTI"

        Palut, yoğun bir stres altında olduklarını kaydederek, "Ligde son bir buçuk iki aydır içinde bulunduğumuz durum gerçekten kolay bir durum değildi. Antalya deplasmanından sonra başlayan bir yarışın içerisinde bulduk kendimizi. Tabii çok yoğun, stresli zamanlar. Gerçek performansını göstermenin zor olduğu bir baskı periyodu. Bugüne geldiğimiz zaman ise bugün kazansak da bir galibiyete daha ihtiyaç duyduğumuz bir senaryodaydık. En azından 6 puan bizi matematiksel olarak rahatlatacaktı. Onun için bu maçı yüzde 100 kazanmamız gerekiyordu. Sonra Beşiktaş ve Hatay maçından minimum iki puan daha gerekiyordu. Ama bugün çok önemliydi. Evet oyuna baktığınız zaman çok güzel goller attık, gerçekten plana uygun goller attık. Öteki taraftan 3 tane de çok kötü gol yedik. Öne geçtik yakalandık, 4-2 oldu. Rahatladık mı derken bir kötü gol daha, yani sürekli bu heyecan baskı hepimizin üzerinde devam etti. Ama sonra bulduğumuz goller maçı koparmamızı sağladı ve diğer maçlardan gelen sonuçlarda bir şekilde bu negatif yarışı bizim adımıza pozitif bir şekilde sonuçlandırdı" dedi.

        "SEZONU KORKMAYA BAŞLADIĞIMIZ NOKTADA NOKTALAMADIK"

        Taraftarın istediği gibi bir sezon geçiremediklerinin altını çizen Palut, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten bugün çok iyi oynadılar. Çok kötü goller yediler ama onun dışında çok iyi oynadılar. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, tam istedikleri bir sezon olmadığının farkındayım. Ama en azından çok daha kötüsüyle onları üzmedik ve bugün ligi korkmaya başladığımız noktada noktalamadık. Tabii ki bundan bir başarı payesi çıkaracak değilim. Çok şükrediyorum, yaşadığımız basit bir olay değildi, bu bitti. Dediğim gibi genel manada istediğimizi yapabildiğimiz bir sezon değildi. Ben ve ekibim daha iyisini başarabilirdik" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Habertürk Anasayfa