CHP'li İlhan Cinayer düzenlediği basın toplantısıyla genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. CHP'nin, 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Peki İlhan Cihaner kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlhan Cihaner'in siyasi hayatı...

İLHAN CİHANER KİMDİR?

İlhan Cihaner, (d. 23 Şubat 1968, Kars) eski cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.

Erken yaşamı ve eğitimi

Kars doğumlu olan Cihaner, ilköğretimi Kars’ta, orta öğretimi Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

Mesleki kariyeri

1991 yılında adli yargı hâkim-savcı adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Reyhanlı, İdil, Çamlıdere'de savcı olarak, Vezirköprü, Alaşehir'de başsavcı olarak, Erzincan ve Adana'da da cumhuriyet başsavcısı olarak görev yaptı. Cumhuriyet başsavcılığı görevi sırasında, hâkim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, infaz hukuku, İstanbul protokolü ve istinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı. Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (Strasbourg) insan hakları üzerine, Hollanda'da ise istinaf mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.

JİTEM’e dava açan ilk savcı

Cihaner, 1999 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde görev yaparken, 1989 yılında öldürülen üç köylünün dosyasını açarak, Jitem'in önemli isimleri olan Albay Arif Doğan, 1993 yılında öldürülen Cem Ersever, Yüzbaşı Sinan Yaşar, itirafçı İbrahim Babat'ın da aralarında bulunduğu kişiler hakkında iddianame hazırladı. O dönemde varlığı tartışılan JİTEM'e dava açma cesaretiyle takdir topladı.

Erzincan

1999 yılında Şırnak’ın İdil İlçesi’nde görev yaparken, 1989 yılında öldürülen üç köylünün dosyasından başlayarak faili meçhul cinayetlerle ilgili kapsamlı soruşturma yaptı. Cihaner bu soruşturma ile JİTEM aleyhine dava açan ilk isim oldu. 2007’de Erzincan Başsavcısı olarak atandı. İlhan Cihaner göreve başladığı yıl İsmailağa cemaati ile Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattı. Cemaate bağlı Medine Vakfı'nın kentte ve bazı ilçelerdeki evlerinde çocuklara yatılı dini eğitim verildiği iddiaları üzerine dinleme kararı alındı. 17 vakıf ve derneğe yapılan baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklandı. Fethullah Gülen grubuna yönelik, kara para aklama, casusluk KPSS ve polis akademisi sınav sorularını elde ederek kamuda kadrolaşma suçlarını kapsayan başlıklarla soruşturma başlattı. Bu soruşturma üzerine kurulan bir kumpasla görevden alınarak tutuklandı. Soruşturması elinden alınan İlhan Cihaner hakkında Adalet Bakanlığı 26 yıl hapis istemi ile dava açtı. 4 ay tutuklu kalan Cihaner daha sonra tahliye oldu. Daha sonraki dönemde bunun bir kumpas olduğu anlaşıldı O dönem bu tutuklamaları yapan savcılar "FETÖ/PDY" soruşturmasından tutuklandı.

Siyasi kariyeri

2011 yılında yapılan seçimlerde CHP'den Denizli milletvekili seçildi. 2012 yılında yapılan CHP kurultayında parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 2018 seçimlerinde aday gösterilmedi.

Kişisel yaşamı

1 Ekim 2012'de yayın hayatına başlayan günlük gazete Sol'da "Çıngı" isimli köşesinde haftanın iki günü yazıları yayınladı. Sol gazetesinin kapanmasından sonra Birgün'de yazmaya devam etti. Cihaner, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.