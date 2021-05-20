Dünyanın dört bir yanından ilginç hamilelik inançları

Hamilelik dönemi her inançta oldukça ilginç uygulamalara sahne olur. İnsanlığın en büyük mucizelerinden biri olarak kabul edildiği için çocuğun doğum sürecinin sağlıklı olması için farklı kültürlerde farklı inançlarla karşılanır.

Her ne kadar anne adayları için sabah kusmaları, aşermeler, ödem ve şişlik, hastalık geçirmeme endişesi ağır basıyor olsa da çevrelerindeki aile üyeleri ve yakınlarının çok sayıda “bunu yap, bunu yapma” görüşlerini duyarlar. Bazılarının mantıklı ve bilimsel açıklaması yok, bazıları tamamen hurafe, kalanlar ise soru işareti.

1- Filipinler: Doğumdan önce çiğ yumurta ye

Filipinler'deki kadınlara doğum kanalının yağlanmasına yardımcı olmak için doğumdan hemen önce çiğ yumurta yemeleri söyleniyor. Bunun bebeğin doğumunu kolaylaştıracağına inanılıyor.

2- Meksika: Sakın yumurta yeme

Meksika'da, yumurta yemenin bebeğin kötü kokmasına neden olabileceğine dair eski bir inanış var.

3- Çin: Karnını ovma

Karnı ovmak doğal bir davranış olsa da Çin'deki eski bir hikayeye göre hamile bir kadın karnını aşırı ovmaktan kaçınmalıdır. Bunu yapmanın bebeğin doğumdan sonra şımarık ve huysuz olmasına neden olabileceğine inanılıyor.

4- Hindistan: Bilezik tak

Hindistan'ın bazı bölgelerinde, hamile kadının hamileliğinin yedinci ayını kutlamak için valaikaapu adlı bir tören düzenlenir. Kadının iki koluna da tek sayıda bilezik takılır. İnanca göre, yüksek bileklik sesi çocuğun duyularını ve beyin aktivitesini tetikliyormuş.

5- Hawaii ve Tahiti: Asla kapalı çiçek kolyesi takma

Hawaii’de hamile kadınlar sadece ucu kapalı olmayan lei yani çiçek kolyesi takabilirler. Bunun nedeni eğer çiçek kolyesi kapanırsa bebek için kötü şans getireceğine inanılmasıdır. Çiçek tacı takmakta bir sorun yok.

6- Türkiye: Hamileyken yan bahçeden izinsiz meyve çalarsan bebeğinde doğum izi olur

Ülkemizde de hamilelik dönemi için ilginç batıl inançlar var. Hamilelikte saç kesilmez, bebeğin ömrü kısalır derler. Eşlerden kim daha çok seviyorsa bebek ona benzer derler. Anne hamilelikte çirkinleşirse kız olacak derler, çünkü kızların annenin güzelliğini aldığına inanılır; eğer anne güzelleşirse bebeğin erkek olacağına inanılır. Hamilelikte kadının canı tatlı çekerse erkek, ekşi yerse kız bebeği olacağına inanılır. Hamile kadın birinin bahçesinden izin almadan meyve koparıp yerse ve kopardığı elini ilk vücudunda nereye sürerse, bebeğin de aynı yerinde çalınan meyvenin şekline benzer doğum lekesi olur derler.

7- Japonya: Çiğ balık tüket

Bütün dünyadaki doktorlar hamile kadınlara, bakteri barındırabileceği için çiğ balıklardan uzak durmalarını söylerken, Japonlar bunu teşvik ediyor. Onlara göre çiğ balık hamilelik diyetinin sağlıklı bir parçası olmalıdır.

8- Latin kültürü: Ay tutulmasında çengelli iğne tak

Aztekler tutulmanın ayın yüzündeki bir ısırık olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden hamile bir kadın tutulmayı izlerse bebeğinin dudağı yarık olacaktır. Korunma için çengelli iğne gibi metal bir şey taşımalıdır.

9- Bulgaristan: Tavşan, et ve balık yeme

Tavşan etinin yasak olmasının nedeni, çocuğun gözleri açık uyuyacağına inanılması. Hamile bir kadın balık yerse, gelecekte çocuğunun burnu çok sık tıkanır ve horlar.

10- Çin: Yatağının altında bıçak ile uyu

Çinli kadınlar, kötü ruhları korkutmak için yataklarının altında bıçaklarla uyuyabilirler. Hatta bazılarının yataktan sarkan ve bir makasa benzeyecek şekilde kesilmiş bir kağıt parçası kullandıkları da olur.

11- Yahudi kültürü: Bebek doğmadan hediye kabul etme

Yahudi kültüründe anne adaylarına bebek doğmadan önce kutlama yapmamaları, hediye kabul etmemeleri veya açmamaları tavsiye edilir. Bir çocuğu doğmadan önce kutlamanın kötü ruhları çekeceğine ve çocuk için kötü şansa neden olacağına inanırlar.

12- Tayland: Cenazeye gitme

Bazı kültürlerde hamile kadınların cenazelere katılmaması gerektiğine inanır. Tayland'da, hamile bir kadın cenazeye katılırsa, bebek doğduktan sonra ölü bir kişinin bebeğin ruhuna musallat olacağına dair bir inanç vardır.

13- Vietnam: Hamaktan atlama

Vietnam'da hamilelik ile ilgili pek çok inanç var. Bunlardan biri, bebek bekleyen bir annenin hamaktan atlamaması gerektiğidir, aksi halde bebeği tembel olur.

14- Filipinler: Çift muz, çift sarılı yumurta ye

Filipinler’de anne adayı ikiz muz ya da çift sarılı yumurta yerse ikiz doğurma şansını artırabileceği söylenir. Bu nedenle, ikiz isteyip istemediğinize bağlı olarak, çift sarılı yumurta yemek ya da yememek arasında bir tercih yapmalısınız.

15- Tayland: Nilüfer tomurcuğu ye

Bu inanış Budist rahipler tarafından anne adaylarına tavsiye ediliyor. İnanca göre nilüfer çiçeği gibi açmak doğumu kolaylaştırıyor.

16- Kore: Kimbapın orta kısmını ye

Bir kimbapın orta kısmı, iki ucundan daha güzeldir. Güzel görünümlü bebekler istiyorsanız, Koreliler sizi kimbapın ortası gibi çekici yiyecekler yemeye teşvik ediyor. Bu sadece kimbap için değil diğer yiyecekler için de geçerli, yemeğin daha iştah açıcı kısmını yemelisiniz.

