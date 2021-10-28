Vadilerinden yamaçlarına, akarsularından kanyonlarına kadar sonbaharın her tonunu olanca güzelliğiyle taşıyan Küre Dağları, rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini etkiliyor.
AA'nın haberine göre Şelaleleri, kanyonları ve vadileriyle her mevsim pek çok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Küre Dağları, ağaçlardan rengarenk dökülen yapraklarıyla doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına cezbedici manzaralar sunuyor.
Orman içi çayırlar, yamaçlarda bulunan ormanlar, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları bulunan bölge, biyolojik çeşitliliğiyle de ziyaretçileri cezbediyor.
Endemik bitkileri, yaban hayatı ve otantik değerleriyle Küre Dağları Milli Parkı, doğa yürüyüşü, foto safari, av ve yaban hayatı gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz da sonbaharın tüm güzelliklerini barındırıyor.
Baharın yeşili, kışın beyazıyla ziyaretçilerinin dikkatini çeken Ilgaz, sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının tonlarıyla fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, sonbaharın tüm güzellikleriyle insanları büyülediğini söyledi.
Kastamonu'nun özel bir doğası olduğunu vurgulayan Keleş, "Her köşesinde ayrı bir sonbahar, ayrı bir güzellik yaşanıyor. Bunun en güzellerinden biri Küre Dağları'nda ise diğeri de Ilgaz'ın eteklerinde yaşanıyor. Ilgaz Anadolu'nun en yüce dağı olduğu gibi tüm sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerin başında geliyor. Sonbahar bir memleket olsaydı başkenti Kastamonu olurdu." dedi.
Bölgeye doğa fotoğrafçılarının hayran kaldığını dile getiren Keleş, "Bir doğa fotoğrafçısının her köşesinde günlerce, aylarca çekse bıkmayacağı güzellikler, renkler bir arada. Fotoğrafını çektiğimiz her nokta bir gün sonra farklı bir renge bürünüyor. Kimsenin aynı fotoğrafı çekme şansı yok. Burada herkesin sonbaharı ayrı." diye konuştu.
Her an doğanın yeni bir güzelliği ile karşılaşılabileceğini anlatan Keleş, "Ormanda gezerken hemen hemen her yerde şırıl şırıl akan dereler göreceksiniz. O dereler sonbaharın yapraklarını ormana dağıtıyor." ifadelerini kullandı.
Bozkurt ilçesinin Çiçekyayla köyünde yaşayan Sedat Çiftçi ise bölgenin her mevsim ayrı güzelliği bulunduğunu belirterek, "Burada doğa çok harika. Buranın güzelliği bambaşka. İstanbul'a gittiğimde 1 haftadan fazla kalamıyorum. Doğanın her şeyinden faydalanıyoruz." dedi.
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