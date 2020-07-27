ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İletişim Fakültesi Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İletişim Fakültesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...

İLETİŞİM FAKÜLTESİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020

Aşağıdaki tabloda İletişim Fakültesi Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İletişim Fakültesi Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık (TM) puan türünden tercih yapmaları gerekir.

https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=19084

İLETİŞİM FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Taban Puan Tah. Sıralama GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi (Fransızca) SÖZ 30 30 465,03124 930

Üniversite

Şehir

Üni. Türü Bölüm Adı

Öğrenim Süresi Puan

Türü

2019

2018 Kont.

2019

2018

2017

2016 Yer.

2019

2018

2017

2016 Başarı

Sırası

2019

2018

2017

2016 Taban

Puanı

2019

2018

2017

2016 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(İngilizce)(Burslu) (4) SÖZ 6+0

6+0

6+0

9+0 6

6

6

9 1.451

1.560

4.366

4.320 452,76359

436.8584

460,33128

457,15121 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(İngilizce)(Burslu) (4) SÖZ 4+0

4+0

4+0

4+0 4

4

4

4 3.795

5.690

10.346

10.300 431,18392

410.61425

439,87623

436,47416 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(İngilizce)(Burslu) (4) SÖZ 12+0

10+0

10+0

0+0 12

10

10

0 3.887

4.300

6.606

— 430,58812

416.22843

450,78607

180,00000 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(Burslu) (4) SÖZ 3+0

3+0

3+0

3+0 3

3

3

3 4.387

5.380

8.288

6.510 427,97649

411.74865

445,37516

448,05816 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(Burslu) (4) SÖZ 6+0

7+0

6+0

6+0 6

7

6

6 46.791

83.000

106.496

39.800 368,80607

338.45781

350,85683

392,27310 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(Burslu) (4) SÖZ 8+0

8+0

7+0

7+0 8

8

7

7 53.042

75.000

77.007

67.800 364,97194

341.92066

368,70869

368,67633 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Yüksekokul)

(Burslu) (4) SÖZ 6+0

6+0

6+0

6+0 6

6

6

6 111.448

154.000

309.835

254.000 338,82203

315.05248

325,17662

351,36295 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Medya ve İletişim (Fakülte)

(4) SÖZ 70+2

60+2

60+2

50+2 72

62

62

52 140.131

141.000

138.812

83.700 329,67215

318.61905

334,41803

357,93905 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 7+0

7+0

—

— 7

7

—

— 157.646

365.000

—

— 324,78386

275.58985

—

— İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) SÖZ 35+0

35+0

35+0

38+0 35

35

35

38 253.857

334.000

333.001

76.000 302,88850

280.14346

270,08873

362,94829 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Medya ve İletişim (Fakülte)

(4) SÖZ 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 323.730

402.000

—

— 290,13707

270.52306

—

— BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 47+0

33+0

54+0

0+0 47

33

54

0 410.217

369.000

377.224

— 276,44239

275.00121

259,79453

180,00000 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet) Medya ve İletişim (Fakülte)

(İÖ) (4) SÖZ 50+2

40+1

—

— 52

41

—

— 434.849

490.000

—

— 272,86187

259.86253

—

— ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 56+0

56+0

45+0

31+0 56

56

35

31 551.180

636.000

Dolmadı

184.000 257,08264

244.58746

Dolmadı

311,90980 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(İngilizce)(%25 İndirimli) (4) SÖZ 20+0

20+0

21+0

42+0 20

20

20

21 669.500

779.000

Dolmadı

Dolmadı 242,65011

230.97079

Dolmadı

180,00000 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 7+0

30+0

—

— 7

10

—

— 731.407

Dolmadı

—

— 235,47462

Dolmadı

—

— İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 20+0

20+0

20+0

24+0 20

20

16

12 797.461

865.000

Dolmadı

Dolmadı 227,32325

220.96521

Dolmadı

180,00000 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Yüksekokul)

(%75 İndirimli) (4) SÖZ 54+0

36+0

33+0

35+0 54

36

33

35 818.650

799.000

1.059.338

1.360.000 224,05508

228.98424

247,00037

228,98021 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR)( Devlet) Medya ve İletişim (Fakülte)

(KKTC Uyruklu) (4) SÖZ 2+0

2+0

—

— —

1

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— Dolmadı

Dolmadı

—

— İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(İngilizce)(%50 İndirimli) (4) SÖZ 36+0

7+0

20+0

10+0 22

7

20

10 Dolmadı

294.000

399.551

149.000 Dolmadı

286.33643

254,86778

325,34664 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf) Medya ve İletişim (Fakülte)

(%50 İndirimli) (4) SÖZ 16+0

16+0

18+0

32+0 13

13

17

23 Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

Dolmadı

Dolmadı

180,00000