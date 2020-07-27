ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İletişim Fakültesi Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İletişim Fakültesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması...
İLETİŞİM FAKÜLTESİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2020
Aşağıdaki tabloda İletişim Fakültesi Bölümü bulunan üniversitelerin 2019 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İletişim Fakültesi Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık (TM) puan türünden tercih yapmaları gerekir.
https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=19084
İLETİŞİM FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Yer.
|Taban Puan
|Tah. Sıralama
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|İletişim Fakültesi (Fransızca)
|SÖZ
|30
|30
|465,03124
|930
|Üniversite
Şehir
Üni. Türü
|Bölüm Adı
Öğrenim Süresi
|Puan
Türü
2019
2018
|Kont.
2019
2018
2017
2016
|Yer.
2019
2018
2017
2016
|Başarı
Sırası
2019
2018
2017
2016
|Taban
Puanı
2019
2018
2017
2016
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
6+0
6+0
9+0
|6
6
6
9
|1.451
1.560
4.366
4.320
|452,76359
436.8584
460,33128
457,15121
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|4+0
4+0
4+0
4+0
|4
4
4
4
|3.795
5.690
10.346
10.300
|431,18392
410.61425
439,87623
436,47416
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(İngilizce)(Burslu) (4)
|SÖZ
|12+0
10+0
10+0
0+0
|12
10
10
0
|3.887
4.300
6.606
—
|430,58812
416.22843
450,78607
180,00000
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|4.387
5.380
8.288
6.510
|427,97649
411.74865
445,37516
448,05816
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
7+0
6+0
6+0
|6
7
6
6
|46.791
83.000
106.496
39.800
|368,80607
338.45781
350,85683
392,27310
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(Burslu) (4)
|SÖZ
|8+0
8+0
7+0
7+0
|8
8
7
7
|53.042
75.000
77.007
67.800
|364,97194
341.92066
368,70869
368,67633
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Yüksekokul)
(Burslu) (4)
|SÖZ
|6+0
6+0
6+0
6+0
|6
6
6
6
|111.448
154.000
309.835
254.000
|338,82203
315.05248
325,17662
351,36295
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(4)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
50+2
|72
62
62
52
|140.131
141.000
138.812
83.700
|329,67215
318.61905
334,41803
357,93905
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|7+0
7+0
—
—
|7
7
—
—
|157.646
365.000
—
—
|324,78386
275.58985
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|35+0
35+0
35+0
38+0
|35
35
35
38
|253.857
334.000
333.001
76.000
|302,88850
280.14346
270,08873
362,94829
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(4)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|323.730
402.000
—
—
|290,13707
270.52306
—
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|47+0
33+0
54+0
0+0
|47
33
54
0
|410.217
369.000
377.224
—
|276,44239
275.00121
259,79453
180,00000
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BALIKESİR)( Devlet)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(İÖ) (4)
|SÖZ
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|434.849
490.000
—
—
|272,86187
259.86253
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|56+0
56+0
45+0
31+0
|56
56
35
31
|551.180
636.000
Dolmadı
184.000
|257,08264
244.58746
Dolmadı
311,90980
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(İngilizce)(%25 İndirimli) (4)
|SÖZ
|20+0
20+0
21+0
42+0
|20
20
20
21
|669.500
779.000
Dolmadı
Dolmadı
|242,65011
230.97079
Dolmadı
180,00000
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|7+0
30+0
—
—
|7
10
—
—
|731.407
Dolmadı
—
—
|235,47462
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|20+0
20+0
20+0
24+0
|20
20
16
12
|797.461
865.000
Dolmadı
Dolmadı
|227,32325
220.96521
Dolmadı
180,00000
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Yüksekokul)
(%75 İndirimli) (4)
|SÖZ
|54+0
36+0
33+0
35+0
|54
36
33
35
|818.650
799.000
1.059.338
1.360.000
|224,05508
228.98424
247,00037
228,98021
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR)( Devlet)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(KKTC Uyruklu) (4)
|SÖZ
|2+0
2+0
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İZMİR)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(İngilizce)(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|36+0
7+0
20+0
10+0
|22
7
20
10
|Dolmadı
294.000
399.551
149.000
|Dolmadı
286.33643
254,86778
325,34664
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (İSTANBUL)( Vakıf)
|Medya ve İletişim (Fakülte)
(%50 İndirimli) (4)
|SÖZ
|16+0
16+0
18+0
32+0
|13
13
17
23
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
180,00000
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