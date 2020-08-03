İHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda Türkiye’deki Musevi, Rum, Ermeni, Süryani cemaatlerine mensup vatandaşların, Müslümanlarla beraber yaşama kültürünü gösteren bir video yayımlandı. Videoda konuşan Antakya Katolik Kilisesi Pederi Domenico Bertogli, "Hristiyan" adının ilk defa Antakya'da kullanıldığını ifade ederek, "Herhangi bir problem yaşamadık, her zaman saygı, sevgi içinde yaşıyoruz. 3-4 bayram kutluyoruz, ne zaman Hristiyanların, Sünnilerin, Alevilerin, Musevilerin bayramı olursa kutluyoruz. Özellikle Paskalya Bayramı'nda bütün ayini onlarla birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Caminin ve kiliselerin duvar duvara olduğunu aktaran, Antakya Musevi Havrası Vakıf Üyesi Harun Cemal, "Biz aynı yerde yaşıyoruz. Burada ibadethane, Havra, hemen karşımızda Sarımiye Camisi, bu da çok eski bir cami. Ne enteresandır ki cami ile duvar duvara Katolik kilisesi, dünyada daha eşi emsali yok, görülmemiş. Bir cami ile Hristiyanların kilisesi duvar duvara. Yok böyle bir şey ama burada herkes hayret ediyor. Benim burada insanlarla bire bir diyaloğumu görmen lazım. O insanların bana karşı tutumunu, sevgisini, saygısını, ihtimamını görmen lazım. O zaman 'Tamam, Antakya, Hatay bu.' diyeceksin” diye konuştu.

Antakya’nın medeniyetler şehri olduğunu belirten, Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Bedii Cebrail Kuşoğlu “Allah'a şükür, çok kültürlü, medeniyetler şehri Antakya'mızda olmaktan kıvanç duymuşuz. Komşularımızla iyi ilişkilerimiz son derede güzeldir. Birlikte seviniriz, birlikte üzülürüz, birlikte eğleniriz. Yapı itibarıyla gördüğünüz kadar 360-370 haneli bir kilisedir. Sadece temmuz-ağustos aylarında mahallemizdeki ev sayısının 700 küsür haneye çıktığını görebiliyoruz” dedi.

Sarımiye Camisi İmamı Muzaffer Talay da "Burada çeşitli dinler olduğu için aramızda herhangi bir fark yoktur. Birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde herkes kendi dini görevini yapar. Bayramlarda ziyaretimize gelirler, biz de onların bayramlarında ziyaretlerine gideriz” ifadelerine yer verdi.