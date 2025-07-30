Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İletişim Başkan yardımcılıklarına 2 atama | Son dakika haberleri

        İletişim Başkan yardımcılıklarına 2 atama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcılıklarına, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 04:06 Güncelleme: 30.07.2025 - 04:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İletişim Başkan yardımcılıklarına 2 atama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

        İletişim Başkan yardımcılıklarına, TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Pirinççi ve İlhami Giray Şahin atandı.

        Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

        PROF. DR. FERHAT PİRİNÇÇİ KİMDİR?

        Bursa'da 1979'da doğan Prof. Dr. Pirinççi, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede tamamladı.

        Pirinççi, akademisyenliğin yanı sıra 2012-2014 yıllarında Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (SAM) danışman, 2014-2015 yıllarında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ORSAM) akademik koordinatör ve danışman, 2016-2018 yıllarında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı ve 2018-2019 yıllarında Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nde Dekanlık görevlerini yürüttü.

        REKLAM

        Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) 2020'de kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaya başlayan Pirinççi, 2021-2022 yıllarında da Kriter Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği üstlendi.

        Ayrıca 2023-2024 yıllarında SETA Akademi Direktörlüğü vazifesini yürüten Pirinççi, ulusal televizyon kanallarında yorumculuk, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda projede yöneticilik, araştırmacılık ve koordinatörlük yaptı.

        TÜÇA Başkanlığı görevini Temmuz 2024'ten beri sürdüren Pirinççi, 10 Nisan itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olarak atandı.

        İLHAMİ GİRAY ŞAHİN KİMDİR?

        Ankara'da 1982'de doğan Şahin, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Ekonomi ve Hukuk Fakültesi'nde İşletme (MBA) yüksek lisansını yapan Şahin, sırasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bankacılık ve Finans Eğitimi ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya yüksek lisans programlarında öğrenim gördü.

        Geçmişte TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nda Ekonomi Müşaviri ve TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Şahin, son olarak Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Resmi Gazete
        #Son dakika haberler
        #İletişim Başkan yardımcılıkları
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Beşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı!
        Beşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı!
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Kurak günler
        Kurak günler
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Habertürk Anasayfa