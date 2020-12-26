İlber Ortaylı, Cansu Canan Özgen ile yaptığı programın son kısmında, yayının bittiğini zannederek 'Maşallah, şuna bak' dedi. Cansu Canan Özgen, İlber Ortaylı'nın sözlerine gülerek "Hocam" diye yanıt verdi.

İlber Ortaylı ve Cansu Canan Özgen.