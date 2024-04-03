İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında? İlber Ortaylı'nın hayatı ve biyografisi

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Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden biri olan ve sosyal medyada da söylemleri ile her geçen gün popülerleşen İlber Ortaylı’nın hayatı ve eğitimi merak konusu olmaya devam ediyor.

İlber Ortaylı Kimdir?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğan Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. Eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde başlayan Ortaylı, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Üniversitesi'nde ve ardından Chicago Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Akademik kariyerine 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora yaparak başlayan Ortaylı, 1989 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, Türk tarihine büyük katkı sağlamıştır. REKLAM 2005 ile 2012 yılları arasında Türkiye'nin kültürel mirasının en önemli sembollerinden biri olan Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü üstlenmiştir. Bu süreçte, sarayın korunması ve kültürel değerlerin sergilenmesi konularında önemli adımlar atmıştır.

Halihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan İlber Ortaylı, Türk tarihçiliği alanında uluslararası alanda tanınan bir isimdir. Öğrencilerine ve okuyucularına geniş bir perspektif sunan eserleriyle de Türk tarihine dair bilgi birikimini paylaşmaktadır. İlber Ortaylı Kaç Yaşında? İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947'de doğmuştur ve 77 yaşındadır. İlber Ortaylı Nereli? Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğmuştur. İlber Ortaylı Özel Hayatı? İlber Ortaylı, 1981 yılında Mersin senatörü Dr. Talip Özdolay'ın kızı Ayşe Özdolay ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten Tuna adında bir kızları oldu. Ancak, 1999 yılında yollarını ayırdılar. Ortaylı'nın hayatında ayrı bir öneme sahip olan bir diğer nokta ise çocukluğundan beri büyük bir tutku ve özenle biriktirdiği minyatür otomobillerden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olmasıdır. Bu koleksiyon, onun kişisel ilgi alanlarından birini oluştururken, aynı zamanda hayatındaki benzersiz detaylardan birini temsil etmektedir.

İlber Ortaylı Eserleri ve Ödülleri İlber Ortaylı'nın Aldığı Başlıca Ödüller: Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (1994)

Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü (2001)

Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülü (2005)

Ahmet Kâzım Bucak Edebiyat Ödülü (2011)

Aydın Doğan Ödülü (2001)

Avrupa ile Akdeniz Arasında Lazio Ödülü (2006)

Puşkin Ödülü (2007) Eserleri: 1974: Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler

1978: Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile)

1979: Türkiye İdare Tarihi

1980: Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu

1981: Gelenekten Geleceğe

1983: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

1985: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği

1986: İstanbul'dan Sayfalar

1994: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı

1996: Türkiye İdare Tarihine Giriş

2000: Osmanlı Aile Yapısı

2001: Tarihin Sınırlarına Yolculuk

2001: Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim

2002: Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol’la)

2004: Osmanlı Barışı

2005: Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları

2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-1

2006: Kırk Ambar Sohbetleri

2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-2

2007: Eski Dünya Seyahatnamesi

2007: Yahudilik Tarihi, Ahmet Almaz ile 2007 Nokta Kitap

2007: Avrupa ve Biz

2007: Batılılaşma Yolunda

2007: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-3

2007: Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı

2008: Osmanlı Sarayında Hayat

2008: Tarihimiz ve Biz

2008: Tarihin İzinde

2009: Tarihin Işığında

2010: Türkiye'nin Yakın Tarihi

2011: Defterimden Portreler

2011: Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol’la)

2012: Yakın Tarihin Gerçekleri, Timaş Yayınları

2012: Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023, Timaş Yayınları

2013: İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Timaş Yayınları 2014: İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları

2014: Eski Dünya Seyahatnamesi, Timaş Yayınları

2015: Türklerin Tarihi, Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına, Timaş Yayınları

2016: Türklerin Tarihi, Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine, Timaş Yayınları

2016: İttihat ve Terakki

2016: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı

2016: Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması

2016: İstanbul'dan Sayfalar

2017: Türklerin Altın Çağı

2017: Tarihe Yön Veren 100 Lider

2018: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

2019: Bir Ömür Nasıl Yaşanır

2020: Türklerin Tarihi

2021: Yakın Tarihin Gerçekleri, Kronik Kitap

2022: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

2022: Türklerin Tarihi 2, Kronik Kitap

2023: 1923 Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 2023