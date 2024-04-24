İlayda Alişan: Oğulcan yer yer romantik

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan, Bebek'te objektiflere yansıdı. Oğulcan Engin, gazetecilerin; "İlayda Hanım, çok çalışıyor. Görüşememekten şikâyetçi oluyor musunuz?" sorusuna; "Hiç şikâyetçi değilim. İlayda, dengesini ayarlıyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. İki defa set ziyaretine gittim. Çok iyi ağırladılar" yanıtını verdi.