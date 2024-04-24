İlayda Alişan: Oğulcan yer yer romantik
Oğulcan Engin ile İlayda Alişan, Bebek'te görüntülendi. Çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlayda Alişan, sevgilisi hakkında; "Oğulcan, yer yer romantik" dedi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan, Bebek'te objektiflere yansıdı. Oğulcan Engin, gazetecilerin; "İlayda Hanım, çok çalışıyor. Görüşememekten şikâyetçi oluyor musunuz?" sorusuna; "Hiç şikâyetçi değilim. İlayda, dengesini ayarlıyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. İki defa set ziyaretine gittim. Çok iyi ağırladılar" yanıtını verdi.
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Oğulcan Engin; "Oyuncu sevgili olmasının avantajı ya da dezavantajı neler?" sorusu üzerine ise; "Öyle bakmıyorum, benim için problem yok. Oyuncu ve avukat gibi bakmıyorum. Duygusal anlamda güzel bakıyorum" dedi.
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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile Milano'ya giden oyuncu; "Sık sık yurt dışına gidiyoruz ama çok uzun kalamıyoruz set olduğu için. Seyahatlerimiz güzel geçiyor" dedi.
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Öte yandan İlayda Alişan, sevgilisinin yer yer romantik olduğunu söyledi.