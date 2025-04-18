İlayda Alişan hünerlerini sergiledi
Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan, atıcılıkta hünerlerini sergiledi. O anları yayımlayan Alişan'a videoda; "Sevgilin de mi atıcı" denildi
Giriş: 18.04.2025 - 08:13 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:22
İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin ile temel atış eğitimi almaya gitti.
İlayda Alişan, atış yaptığı anlara ait görüntüleri; "Öğreniyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.
Videoda İlayda Alişan'a, "Sevgilin de mi atıcı" sözleriyle seslenildi.
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