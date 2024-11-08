İlaçlama sırasında patlama! 2 yaralı var

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında korku dolu anlar yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekibinden Mustafa Rüzgar ve Mehmet Su, ilaçlama yapmak üzere bir apartmanın bodrum katına geldi. Motorlu ilaçlama aracını çalıştıran ekip, bu sırada meydana gelen patlamada yaralandı.

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Apartmanda yaşayanlar, panikle dışarı çıktıklarında yerde yatan 2 işçiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

REKLAM Sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Mehmet Su'yu ambulansla hastaneye götürürken, hafif yaralı Mustafa Rüzgar ayakta tedavi edildi. GAZ SIKIŞMASI ŞÜPHESİ Çevre güvenliğini alan AFAD ve itfaiye ekipleri, bölgedeki gaz birikimini ölçüp, raporladı. Ekipler, patlamanın gaz sıkışmasından dolayı gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruyor. "DEPREM OLUYOR SANDIK" Apartmanda oturanlardan biri olan Funda Gürışık, "Belediye çalışanları ilaçlama yapıyordu, bir anda patlama oldu. Deprem olduğunu düşünerek dışarı çıktık. Sürekli ilaçlama yaparlardı. Gaz sıkışması olduğunu söylediler. İlaçlama anında patladı. İlaçlama yapan kişinin elindeki makinesi de patlamış" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.