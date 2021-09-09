İlacını aldı, karşıya geçemedi

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı Suriye uyruklu Ahmed El Hamed (69), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf. L. yönetimindeki 02 AG 346 hafriyat kamyonu, eczaneden ilaç aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ahmed El Hamed'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmed El Hamed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hamed'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Yusuf. L. gözaltına alındı.