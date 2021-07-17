İl il risk haritası 17 Temmuz 2021! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille

Sağlık Bakanlığı 3-9 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

VAKA SAYILARI ARTIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı oranı az olan illerde vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, " Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." diyerek vatandaşlara seslendi.

VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı grafik ile birlikte, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerini kullandı.