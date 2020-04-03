İl İl Korona Virüs Sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunun toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülkemizde illere göre virüsün dağılımını ve sayısını açıklayarak bilgilendirme yaptı. Her gün yapılan test sayısı daha da artırıldığından yeni vakalar arttığı gibi hastalıktan ölenlerin sayısında da artış gözlemlenmektedir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde toplam vaka sayısının 20.921, haytını kaybedenlerin sayısının 425 olduğunu açıkladı. Bugün yapılan test sayısının toplam 16.160 olduğunu açıkladı. Şimdiye kadar yapılan test sayısının 141.716 olduğunu ve 484 hastanın tamamen iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.
Hangi İlde Kaç Vaka Var?
- İstanbul 8.852
- İzmir 853
- Ankara 712
- Konya 584
- Kocaeli 410
- Isparta 268
- Sakarya 207
- Adana 197
- Bursa 135
- Samsun 112
- Kırklareli 35
- Edirne 89
- Tekirdağ 101
- Yalova 46
- Çanakkale 24
- Balıkesir 87
- Bilecik 5
- Kütahya 5
- Eskişehir 83
- Düzce 21
- Bolu 6
- Bartın 8
- Zonguldak 112
- Karabük 10
- Kastamonu 13
- Çankırı 13
- Sinop 31
- Çorum 29
- Amasya 24
- Yozgat 13
- Kırıkkale 22
- Kırşehir 4
- Nevşehir 18
- Kayseri 109
- Aksaray 4
- Afyonkarahisar 11
- Uşak 38
- Manisa 65
- Isparta 268
- Konya 584
- Niğde 3
- Adana 197
- Karaman 12
- Mersin 9
- Antalya 95
- Muğla 43
- Aydın 12
- Denizli 81
- Osmaniye 31
- Gaziantep 37
- Kilis 16
- Hatay 22
- Şanlıurfa 33
- Kahramanmaraş 15
- Adıyaman 26
- Malatya 49
- Sivas 67
- Erzincan 17
- Tunceli 6
- Bingöl 8
- Muş 11
- Elazığ 9
- Diyarbakır 26
- Batman 2
- Mardin 34
- ŞNakkari 2
- Van 26
- Bitlis 22
- Siirt32
- Ağrı 29
- Erzurum 86
- Bayburt 18
- Giresun 61
- Ordu 73
- Trabzon 74
- Rize 88
- Artvin 15
- Ardahan 5
- Kars 25
- Iğdır 25
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