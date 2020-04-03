İl İl Korona Virüs Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunun toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülkemizde illere göre virüsün dağılımını ve sayısını açıklayarak bilgilendirme yaptı. Her gün yapılan test sayısı daha da artırıldığından yeni vakalar arttığı gibi hastalıktan ölenlerin sayısında da artış gözlemlenmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde toplam vaka sayısının 20.921, haytını kaybedenlerin sayısının 425 olduğunu açıkladı. Bugün yapılan test sayısının toplam 16.160 olduğunu açıkladı. Şimdiye kadar yapılan test sayısının 141.716 olduğunu ve 484 hastanın tamamen iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

Hangi İlde Kaç Vaka Var?

İstanbul 8.852

İzmir 853

Ankara 712

Konya 584

Kocaeli 410

Isparta 268

Sakarya 207

Adana 197

Bursa 135

Samsun 112

Kırklareli 35

Edirne 89

Tekirdağ 101

Yalova 46

Çanakkale 24

Balıkesir 87

Bilecik 5

Kütahya 5

Eskişehir 83

Düzce 21

Bolu 6

Bartın 8

Zonguldak 112

Karabük 10

Kastamonu 13

Çankırı 13

Sinop 31

Çorum 29

Amasya 24

Yozgat 13

Kırıkkale 22

Kırşehir 4

Nevşehir 18

Kayseri 109

Aksaray 4

Afyonkarahisar 11

Uşak 38

Manisa 65

Isparta 268

Konya 584

Niğde 3

Adana 197

Karaman 12

Mersin 9

Antalya 95

Muğla 43

Aydın 12

Denizli 81

Osmaniye 31

Gaziantep 37

Kilis 16

Hatay 22

Şanlıurfa 33

Kahramanmaraş 15

Adıyaman 26

Malatya 49

Sivas 67

Erzincan 17

Tunceli 6

Bingöl 8

Muş 11

Elazığ 9

Diyarbakır 26

Batman 2

Mardin 34

ŞNakkari 2

Van 26

Bitlis 22

Siirt32

Ağrı 29

Erzurum 86

Bayburt 18

Giresun 61

Ordu 73

Trabzon 74

Rize 88

Artvin 15

Ardahan 5

Kars 25

Iğdır 25