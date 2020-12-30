DHA

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında meydana geldi. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik esnaf ziyaretinin ardından evine dönerken, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile kurşunların isabet ettiği saldırıdan yara almadan kurtulan İşçilik, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayı Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, bölgede çalışma yaparken, saldırıda İşçilik'in otomobiline 4 kurşun isabet ettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerinin, İşçilik'in aracına düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi M.T.'yi suç aletiyle birlikte yakalandı. M.T.'nin Gelecek Partisi başka bir il Başkan Yardımcısı'nın kardeşi olduğu öğrenilirken, olayın parti içi anlaşmazlıktan dolayı yaşandığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan M.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.