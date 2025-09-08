İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin çocuk atölyelerinde sanat, tarih ve doğayla buluşma

İş Sanat, Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde Eylül ayı boyunca farklı yaş gruplarına özel hazırlanan atölyelerini sürdürüyor.

Sanat, doğa, arkeoloji ve finansal okuryazarlık gibi disiplinleri bir araya getiren atölyelerde çocuklar kendi sanat eserlerini üretecek ve zengin kültürel mirasımızla tanışacak. İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin eğlenceli ve öğretici atölyelerine kayıtlarınızı issanat.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

TASARRUF KUTUM

13 Eylül Cumartesi, 13.00

Yaş grubu: 7-9 yaş

Müze gezisiyle başlayacak atölyede çocuklar tasarruf kavramını öğrenecek ve tarihte bir yolculuğa çıkacaklar. Geçmişten bugüne kumbara örneklerini inceleyen çocuklar kendi kumbaralarını tasarlayacaklar.

MİNİK ORMAN: TOHUMDAN ORMANA YOLCULUK

14 Eylül Pazar, 11.00

Yaş grubu: 4-6 yaş

Farklı ağaç türlerini inceleyecek ve bir tohumun büyüyerek ormana dönüşme serüvenini dinleyecek olan çocuklar ebeveynleriyle birlikte kendi tohumlarını ekecekler.

MÜZE HATIRAM

14 Eylül Pazar, 13.00

Yaş grubu: 4-6 yaş

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ni bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.

RENGARENK VİTRAYLAR

27 Eylül Cumartesi, 11.00

Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Çocuklar bu atölyede İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin ana holünde yer alan, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi'nin imzasını taşıyan, mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvirinin bulunduğu ünlü vitrayı tanıyacaklar. Aileleriyle bu vitrayın yapım aşamalarını deneyimleyecek ve kendi vitray tasarımlarını oluşturacaklar.

TABAĞIMDAKİ NATÜRMORT

27 Eylül Cumartesi, 13.00

Yaş grubu: 7-9 yaş

Sanat atölyesinde bir gezintiye çıkacak olan minik sanatseverler, natürmort türündeki resimleri tanıyacaklar. Farklı resim yapma tekniklerini izleyecek ve Türk resminin önemli isimlerinden ilham alacaklar. Atölyenin sonunda ise kendi gözlemlerini yansıttıkları birer sanat eseri üretecekler.

İŞİM BİRİKİM

28 Eylül Pazar, 11.00

Yaş grubu: 9-12 yaş

İşim Birikim atölyesinde çocuklar parayı doğru kullanmayı bir oyun aracılığıyla öğrenip kendi bütçelerini oluşturacaklar. İhtiyaçlarını belirleyip satın alma kartlarıyla alışveriş yapacaklar. Böylece hem para yönetimini öğrenecek hem de ekonomik düşünmeyi keşfedecekler.

ZEUGMA'NIN İLHAM PERİLERİ

28 Eylül Pazar, 13.00

Yaş grubu: 7-9 yaş

İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin "İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye'nin Bankasıyla Bir Asır" sergisindeki antik kentler ve arkeolojik kazılar bölümüne odaklanan bu atölyede çocuklar Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden Zeugma'yı ve mozaiklerini keşfedecekler.