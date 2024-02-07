İKSV Film Geliştirme Atölyesis seçkisi açıklandı

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İstanbul Film Festivali’nin Köprüde Buluşmalar platformu, 19’uncu yılında da Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar bu yıl 24-25-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi ve Work in Progress Atölyesi’nde, Türkiye’den uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin sunumları uluslararası sinema profesyonellerine yapılıyor. Kısa Film Atölyesi ve Köprüde Buluşma: Dizi Atölyesi seçkilerinde yer alacak sinemacılar ise ulusal ve uluslararası film ve dizi profesyonelleri ile görüşme şansı yakalayacak.

Bu yıl Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den 95 başvuru yapıldı. Başvurular seçici kurulda yer alan Aslı Yazır, Deniz Eyüboğlu, Mahmut Fazıl Coşkun, Senem Erdine, Taylan Oğuz ve Ümit Ünal tarafından değerlendirildi ve atölyeye katılacak 17 proje belirlendi. Film Geliştirme Atölyesi seçkisinde 13 kurmaca ve 4 belgesel projesi yer alıyor.

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Film Geliştirme Atölyesi'ne Seçilen Projeler

Beni Bu Havalar Mahvetti (Yönetmen: Yasemin Demirci, Yapımcı: Çağlar Bocutoğlu)

Benim Mutlu Ailem (Yönetmen: Alkım Özmen, Yapımcı: Samet Hamiş)

Berbat Güzellik (Yönetmen: Aram Dildar, Yapımcı: Mustafa Köksalan)

Cinlerin Düğünü (Yönetmen: Ferit Karahan, Yapımcı: Berkin Kaya, Ferit Karahan)

Deli Kan (Yönetmen: Ahmet Emre Tanyıldız, Yapımcı: Kerem Altuğ, Atilla Salih Yücer)

İlletler (Yönetmen: Deniz Tortum, Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu)

Kanat (Yönetmen: Can Türe, Yapımcı: Nilüfer Neslihan Arslan, Seda Tavukcu, Can Türe)

Köpekler İçin Gece Müziği (Yönetmen: Ramin Matin, Yapımcı: Selda Durna, Zülfiye Akkulak, Oğuz Kaynak)

Minderkafa (Yönetmen: Ayşe Altınok, Yapımcı: Şebnem Kitiş)

Onu Ellerinden Tanıdım (Yönetmen: Ömer Çapoğlu, Yapımcı: Nadir Öperli, İrem Akbal)

Parmak İle Boyanmış (Yönetmen: Deniz Telek, Yapımcı: Enis Özkul)

Piatramare (Yönetmen: Gökçe Erdem, Yapımcı: İpek Erden)

Saadet (Yönetmen: Ayça Çiftçi, Yapımcı: Elif Akçalı)

Teslimiyetin Tarihi (Yönetmen: Tilbe Cana İnan, Yapımcı: Aycan Aluçlu)

Teyzelerim (Yönetmen: Hazal Hanquet, Yapımcı: Aslıhan Altuğ)

Yabancı (Yönetmen: Nesli Özalp, Yapımcı: Evrim İnci)

Yeminli Bakire (Yönetmen: Onur Kök, Yapımcı: Deniz Umay Şahin)

Seçilen projelerin ekipleri mart ayında deneyimli uluslararası sinemacılar ve eğitmenlerle senaryo, prodüksiyon ve sunum teknikleri çalışması yapacaklar.

Film Geliştirme Atölyesi’nde ödüllendirilecek projeler, uluslararası jüriyle yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.