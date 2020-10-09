İKSV Alt Kat'ta çevrimiçi etkilikler sürüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından kültür ve sanata erişim ve katılım imkânlarını artırmak amacıyla Mart 2019’da kurulan ve ilk yılında 250’den fazla ücretsiz etkinlikte 2.800’den fazla çocuk ve genç katılımcıyı ağırlayan İKSV Alt Kat, salgın koşulları sebebiyle 2020 sonuna kadar etkinliklerine dijital mecralar üzerinden çevrimiçi olarak devam ediyor.

Atölye Pikolo

Mart ayından bu yana dijital platformlarda 4 çocuk kitabı animasyonu, 9 Instagram canlı yayını ve 4 YouTube video içeriği yayınlayan İKSV Alt Kat’ın dijital atölye ve etkinlik programı, sonbahar aylarında da çocukları ve aileleri farklı içerikler ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Sevinç Erbulak

Sonbahar aylarında İKSV Alt Kat programında, İKSV Alt Kat Instagram ve İKSV YouTube hesapları üzerinden yayınlanacak ve erişime açık olacak Paribu desteğiyle gerçekleşen, farklı alanlardan beslenen 6 yeni çevrimiçi etkinlik var. Programda, UNCHR Türkiye’nin desteğiyle gerçekleşecek, 6-13 yaşındaki mülteci ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocukların katılımıyla Zoom Meeting platformu üzerinden gerçekleşecek çevrimiçi atölyeler de yer alıyor. Ayrıca, Pera Müzesi Öğrenme Programları işbirliğiyle, 5. İstanbul Tasarım Bienali’ne paralel olarak 20 Ekim - 14 Kasım 2020 tarihleri arasında, okul grupları ve 7-12 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici çevrimiçi atölyeler düzenleniyor.

İKSV Alt Kat Ekim, Kasım ve Aralık Aylarına Ait Çevrimiçi Programın Detayları

İKSV Alt Kat tarafından Paribu’nun desteğiyle gerçekleştirilecek 6 çevrimiçi etkinlik, 8 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında yayınlanacak. Güncel sanat, film, tasarım, edebiyat, dans ve tiyatro alanlarında uzman isimlerin yürütücülüğünde, çocuklar ve ailelere yönelik hazırlanan etkinlikler, İKSV YouTube kanalı ve İKSV Alt Kat Instagram hesabı üzerinden ücretsiz ve kalıcı olarak izlenebilecek.

Birlikte Güçlü Sesler Korosu II

Çevrimiçi Etkinlikler:

· Atölye Pikolo işbirliğiyle 16. İstanbul Bienali’nden ilham alan heykel atölyesi

· Çocukla Sinema işbirliğiyle aileler için film izleme önerileri

· 5. İstanbul Tasarım Bienali katılımcılarından Eli Bensusan ile tasarım atölyesi

· Eğitmen ve koreograf Gizem Bilgen ile yaratıcı dans atölyesi

· İKSV Çocuk Kitapları editörü Burcu Ural Kopan ile çocuk kitabı yayım serüveni

· Oyuncu ve yazar Sevinç Erbulak ile masal ve oyun atölyesi

Haziran ayında gerçekleşmiş etkinliklere ulaşmak için:

İKSV YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DJGnrUgtqbg

İKSV Alt Kat Instagram: https://www.instagram.com/iksvaltkat/

Burak Göral

UNHCR Türkiye ile Atölye Programları / Ekim – Aralık

İKSV Alt Kat tarafından, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) Türkiye’nin desteğiyle Ekim-Aralık 2020’de dijital sanat atölyeleri programı düzenleniyor. Atölyeler, 6-13 yaş gruplarından mülteci ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocukların katılımıyla Zoom Meeting platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Güncel sanat, dans, müzik ve yaratıcı drama alanındaki atölyelerin her biri için yürütücülerle birlikte hazırlanacak özel içerikler, Aralık ayında İKSV YouTube kanalı ve İKSV Alt Kat Instagram sayfası üzerinden herkese açık olarak paylaşılacak.

UNHCR Türkiye Desteğiyle Ekim – Aralık Aylarında Düzenlenecek Atölyeler:

Güneş Terkol

· Güneş Terkol ile “Gelecek” Temalı Birlikte Üretim Atölyesi

· Seda Güney ile “Dans ve Hareket” Atölyesi

· Zeynep Eren Kovankaya ile “Müzikal Dinamikler” Atölyesi

· Deniz Soruklu Evren ile “Gölge Masallar” Atölyesi

İKSV Alt Kat’ın 2020 yılında UNHCR Türkiye işbirliğinde gerçekleştirdiği bir diğer etkinlik olan Birlikte Güçlü Sesler Korosu II’nin, 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında yayınlanan dijital konserini izlemek için: https://muzik.iksv.org/tr/kirksekizinci-istanbul-muzik-festivali/konsere-dogru-etkinligi-birlikte-guclu-sesler-korosu-ii

Pera Öğrenme işbirliğinde 5. İstanbul Tasarım Bienali Çocuk Atölyeleri / 20 Ekim – 14 Kasım

İKSV Alt Kat ve Pera Müzesi Öğrenme Programları, 5. İstanbul Tasarım Bienali’ne paralel olarak

20 Ekim – 14 Kasım 2020 tarihleri arasında, okul grupları ve 7-12 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik birbirinden renkli çevrimiçi atölyeler düzenliyor. Empatiye Dönüş başlığıyla 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. İstanbul Tasarım Bienali sergilerinin çocuk atölyeleri, canlılar ve yaşam, yemek kültürü, ekoloji, iklim değişikliği gibi konu başlıkları üzerinden kurgulanıyor.

Atölyeler Zoom Meeting uygulaması üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Rezervasyon ve diğer bilgilere, 9 Ekim Cuma günü itibariyle Pera Müzesi web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.