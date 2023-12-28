Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen konserde elde edilen gelirin miktarı açıklandı. Haluk Levent, Ankara'ya giderek konserden elde edilen 1 milyon TL'yi Filistin Ankara büyükelçisi Faed Mustafa'ya teslim etti
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Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile görüşen Haluk Levent, Gazze'deki yaralı çocuklar için kolları sıvamıştı. Levent, yaralı çocukların tedavisinin karşılanması için Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir yardım konseri vereceğini duyurmuştu.
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17 Aralık'ta gerçekleştirilen konserde Haluk Levent'in yanı sıra sahne alan ünlü isimler arasında; Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Eypio, Melek Mosso, Zara, Özgür Can Çoban ve Ceylan Ertem yer almıştı.
1 MİLYON TL TOPLANDI
Haluk Levent, Gazze için düzenlenen yardım konserinde 1 milyon TL toplandığını açıkladı.
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"KALBİMİZDESİN FİLİSTİN"
Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelen Haluk Levent, "Sanatçı arkadaşlarımla birlikte 'Gazze ile Dayanışma' konserimizden elde ettiğimiz 1 milyon TL’lik geliri Filistin Ankara büyükelçisi Faed Mustafa’nın yönlendirdiği hesabına gönderdik. Kalbimizdesin Filistin" ifadelerini kullandı.
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Gülben Ergen - Mustafa Sandal
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Bülent Ortaçgil
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Derya Köroğlu
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Eypio
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Melek Mosso
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Zara
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Özgür Can Çoban
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Ceylan Ertem
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Sena Şener
Fotoğraflar: Instagram, AA
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