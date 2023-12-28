Daha önce Gazze Belediye Başkanı ile görüşen Haluk Levent, Gazze'deki yaralı çocuklar için kolları sıvamıştı. Levent, yaralı çocukların tedavisinin karşılanması için Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir yardım konseri vereceğini duyurmuştu.