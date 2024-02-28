İKLİM TAMKAN KİMDİR?

1984 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan İklim Tamkan, müzik tutkusuna henüz 11 yaşında adım attı. Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başlayan Tamkan, ardından eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı'nda devam etti. Bu süreçte Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov gibi deneyimli isimlerden aldığı eğitimler, müzikal kariyerine yön verdi. Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimini ilerleten Tamkan, 2002 yılında Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde solistlik ve piyano pedagojisi alanlarında kabul edilerek yeteneğini daha da geliştirdi.

2021 yılında sanatseverlerle buluşan "Lo Şivano" adlı şarkı, İklim Tamkan'ın düzenlemesi ve Pervin Chakar'ın seslendirmesiyle hayat buldu. Ertan Tekin'in duduk performansıyla zenginleşen şarkının kapak çizimi ise usta sanatçı Fırat Tanış'a aitti.

İklim Tamkan, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, İsviçre, Slovenya, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Sanatçı, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Valtidone Genç Yetenekler Yarışması’nda piyano alanında üçüncülük ödülünü, klavsen dalında ise Uluslararası Kiwanis Ödülü ve Avusturya Devleti'nin verdiği Martha Debelli ödülü ve bursunu üst üste iki kez kazanmıştır.

Sanatçı Cemal Süreya, Metin Altıok, Edip Cansever gibi şairlerin şiirlerinin yorumlarından oluşan ilk albümü İlk Atlası'ı mezzosoprano Senem Demircioğlu ile birlikte, Fazıl Say'ın prodüktörlüğü ve yapımcılığında kaydetti. Albüm, Mart 2017'de Ada Müzik tarafından çeşitli müzik platformlarından yayımlandı.

İKLİM TAMKAN - FIRAT TANIŞ OLAYI NEDİR?

Piyanist İklim Tamkan, sosyal medya platformu X ve Instagram üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış ile ilgili bir açıklama yaptı.

Tamkan, eski sevgilisi oyuncu Fırat Tanış hakkında psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takipten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.