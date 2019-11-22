ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Camden kentinde geçtiğimiz Haziran ayında ikiz kardeşini öldüren Amanda Ramirez'in cezası belli oldu.

New York Mahkemesi, olay sırasında alkollü olduğu belirlenen 27 yaşındaki Ramirez'e 6 yıl hapis cezası verdi.

Ramirez, polise verdiği ilk ifadede kardeşi Anna'yı evlerinin önünde yaralı halde bulduğunu iddia etmişti.

Genç kadın daha sonra kardeşini bıçakladığını itiraf etmiş, ancak olayın nefsi müdafaa olduğunu savunmuştu.

Ramirez mahkemedeki ifadesinde, kardeşiyle hatırlayamadığı bir sebepten dolayı kavga ettiklerini, ardından Anna'nın bıçakla üzerine saldırdığını, o sırada kendisini savunmak zorunda kaldığını dile getirmişti.

Yerel basın, ikiz kardeşlerin 'sevgili' meselesinden tartıştıklarını öne sürerken Ramirez ailesi, kızlarının kesinlikle böyle bir nedenden dolayı kavga etmeyeceklerini vurguladı.